Beşiktaş, kanatları Belçikalılara emanet edecek. Sol kanatta Trossard’a sahip olan siyah-beyazlılar, sağ taraf için de Belçikalı Johan Bakayoko’yu düşünüyor. Hafta sonunda Leipzig ile görüşmeler başlayacak…

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Merkez orta sahaya Joe Willock’u transfer etmek için Premier Lig ekibi Newcastle ile temaslarını sürdüren Beşiktaş, kanat transferi için de bastırıyor. Sol kanatta Belçikalı Leandro Trossard’a sahip olan siyah beyazlılar, sağ taraf için de bir başka Belçikalı, Johan Bakayoko’yu düşünüyor. Devre arasında Rashica ve Cerny ile yollarını ayırmayı planlayan siyah beyazlılar, bu sebeple sağ kanada takviye yapacak. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen’in hafta sonunda Leipzig kulübüyle Bakayoko için yüz yüze görüşmeler yapacağı iddia edildi.

Johan Bakayoko

KİRALAMA FORMÜLÜ

Alman ekibi Leipzig’de fazla forma şansı bulamayan 23 yaşındaki futbolcunun kulübü, kiralama formülüne sıcak bakıyor. Beşiktaş ile Leipzig arasındaki pazarlıkların ardından Johan Bakayoko’nun durumunun netleşmesi bekleniyor. İstenen şartların oluşması hâlinde 1,79 boyundaki kanat oyuncusu devre arasında siyah-beyazlılara katılacak. Bakayoko imzayı atarsa Beşiktaş’ın kanatları Belçikalı isimlere teslim edilmiş olacak: Leandro Trossard ve Johan Bakayoko. Leipzig ile yapılacak ilk temasın ardından siyah-beyazlıların transfer harekâtı şekillenecek.

KULÜBEYE DEMİR ATTI

Johan Bakayoko, bu sezon Leipzig’de âdeta kenarda unutuldu. Ligde üç maçta sadece 87 dakika süre alan Belçikalı genç oyuncu, kupada da bir maçta 63 dakika sahada kaldı. Bakayoko bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı sağlayamadı. Genç yıldızın piyasa değeri 20 milyon avro olarak gösteriliyor.

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