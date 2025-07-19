Beşiktaş'ın Avusturya kampı daha verimli geçebilirdi! Geniş kadro OLE'yi boğdu

Jonny Northeast’in kondisyon çalışmalarıyla takım çok güçlendi. Ancak 38 kişi ile gidilen kampta taktik çalışmalar yapmak Solskjaer’i çok zorladı, bu da skorlara yansıdı.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ın Avusturya kampı sona erdi. Siyah beyazlılar kondisyon açısından verimli ancak taktiksel olarak verimsiz bir kamp dönemi geçirdi. Yeni kondisyoner Jonny Northeast’in antrenmanlarıyla takım oldukça güçlendi. Özellikle sezon içinde bu çalışmaların etkilerinin çok açık şekilde görülmesi bekleniyor.

Ole Gunnar Solskjaer de bu durumdan oldukça memnun ancak Norveçli teknik adamı kamptaki geniş kadro çok zorladı. Tam 38 kişi ile gidilen kamp kadrosu, Orkun Kökçü’nün gelişiyle 39’a çıktı.

SHAKHTAR ALARMI

Solskjaer’i taktiksel çalışmalar yaparken bu durum oldukça zorladı. Tecrübeli teknik adam kadronun acilen kadronun daraltılmasını istiyor. Son hazırlık maçının ardından Shakhtar Donetsk maçının önemine bu anlamda dikkati çeken Norveçli çalıştırıcı, “Bence ilk 11’de oynayabilecek 16-17 oyuncuyla başlamamız gerekiyor. Üzerine genç oyuncuların olması gerekiyor. Çok fazla oyuncu olursa teknik direktör için zorlayıcı bir durum” sözlerini kullanmıştı.

RİCARDO BEĞENİLDİ

Transfer edildiği günden itibaren nasıl bir oyuncu olduğu çok merak edilen Elan Ricardo, ilk defa sahaya çıktığı Petrzalka maçında beğenildi. İlk yarıda forma giyen ve bu bölümde takımın en iyisi olarak gözüken Kolombiyalı oyuncu için sosyal medyadan da olumlu yorumlar yapıldı.

KARTAL TAPUSUNU İSTİYOR

Gedson’un bonservisinin tamamını almak isteyen Beşiktaş’ta başkan Serdal Adalı, Benfica ile görüşmesini anlattırken “Bonservisinin yüzde 100’ünü almadığım sürece sözleşmesini uzatacağım, zaten benim oyuncum. Beşiktaş’ta oynamaya devam eder” dedi.