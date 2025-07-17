Beşiktaş'ın genç yıldızı Avusturya'nın en çok parlayan ismi! Yerli Busquets, Demir Ege

Kampın yıldızlarından biri olan siyah beyazlıların genç ismi, bu sezon formaya ciddi aday. Ole Gunnar Solskjaer, 20 yaşındaki oyuncuyu İspanyol futbolcu Sergio Busquets’e benzetiyor…

MURAD TAMER'İN HABERİ - Geçtiğimiz sezon Portekiz Süper Ligi takımlarından Rio Ave’de kiralık olarak forma giyen Demir Ege Tıknaz, kampta parıldıyor.

Avusturya’da şu ana kadar yapılan üç maçta en çok dikkati çeken isim olan ve son karşılaşmada fileleri havalandıran 20 yaşındaki oyuncunun geleceği oldukça aydınlık gözüküyor. BeşiktaşAkademi’den yetişen yetenekli oyuncu, teknik direktör Ole Gunnar Solskajer’in de gözdeleri arasında yer alıyor. Norveçli teknik adamın, İspanyol yıldız Sergio Busquets’e benzettiği Demir Ege, bu yakıştırmadan da oldukça memnun.

ÖZEL ÇALIŞTIRILIYOR

Orta sahada kritik bölge olan 8 numarada görev yapmasına rağmen topla son derece rahat hareket eden genç oyuncu, adam eksiltme ve oyunun hızlı kurulmasında oldukça başarılı. Rakip kaleye hızlı gidilmesini isteyen Solskajer de bu yüzden Demir Ege’yi el üstünde tutuyor. Norveçli teknik adam, genç oyuncuya eksik yönlerini geliştirmesi için de özel çalışmalar yaptırıyor. Kamptaki taktik denemelerinin çoğunda genç oyuncuyu as takımda deneyen Solskjaer, genç yıldızı gelişiminden ve formundan dolayı kutladı.

KYLE YİNE GELEMEDİ

Beşiktaş’ın transferi için prensip anlaşmasına vardığı Kyle Walker-Peters’in gelişi üçüncü defa ertelendi. Daha önce özel işleri sebebiyle iki defa izin isteyen İngiliz oyuncunun dün gelmesi bekleniyordu. Walker-Peters’in ailevi işleri sebebiyle gelişi ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.