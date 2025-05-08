Beşiktaş'ın genç yıldızına Premier Lig ekibi Aston Villa talip oldu: Mustafa Hekimoğlu'na kanca

18 yaşındaki forvetin yetenekleri ve futbol anlayışındaki olgunluk Ada ekibinin dikkatini çekti. Aston Villa, derbide beğendiği oyuncu için görüşme talep etti.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ın genç yıldızlarından Mustafa Hekimoğlu, önemli ekiplerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Geleceğin önemli yıldızlarından biri olarak gösterirken 18 yaşındaki oyuncu için Aston Villa sezon sonunda siyah beyazlıların kapısını çalmaya hazırlanıyor.

İngiliz ekibi Hekimoğlu’nun maçlarını düzenli olarak izleyerek, genç oyuncunun gelişimini adım adım takip ediyor. Hekimoğlu’nun yetenekleri ve futbol anlayışındaki olgunluk, Aston Villa’nın ilgisini çekmesine sebep oldu.

SEMİH GİBİ OLMASIN

Beşiktaş altyapısından yetişen ve A takıma yükselen Mustafa Erhan Hekimoğlu, hem teknik hem de fiziksel özellikleriyle geleceğin yıldızı olmaya aday. Santrfor olmasına rağmen Fenerbahçe karşısında Ole Gunnar Solskjaer tarafından sol açıkta oynatılan ve performansı beğenilen oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Aston Villa’dan görüşme talebi geldi. Siyah beyazlı yönetimin, daha önce elde tutulan ve değeri azalan Semih Kılıçsoy’daki hatayı yapmadan genç oyuncudan gelir elde etmeyi planladığı öğrenildi.

SOLSKJAER'İN GÖZDESİ

Beşiktaş, altyapısından yetişen ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Mustafa Hekimoğlu’nun sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatılmıştı. Solskjaer, derbi sonrası yaptığı açıklamada, Mustafa’nın büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve genç oyuncunun gelişimine katkıda bulunmak istediğini söylemişti.