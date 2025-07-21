Beşiktaş'ın hedefindeki Kerem Aktürkoğlu'na dev talip! Milan çık aradan

Siyah beyazlıların satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği millî yıldız için İtalyanlar 20 milyon avro ödemeye hazır. Shakhtar maçları transferde önem kazandı.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ın sol kanat transferinde gündemine aldığı Kerem Aktürkoğlu için yarışa dev bir rakip dâhil oldu. İtalyan devi Milan, millî yıldızı kadrosuna katabilmek için harekete geçti.

Kırmızı siyahlılar, Benfica formasıyla geçen sezonu oldukça verimli geçiren 26 yaşındaki oyuncu için 20 milyon avro bonservis bedeli teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. Transferi satın alma opsiyonuyla gerçekleştirmek isteyen siyah beyazlılar ise yarışta şimdilik bir adım geride kaldı. Benfica’nın, satışa daha sıcak baktığı ancak Milan’dan daha yüksek bir teklif beklediği öğrenildi.

AVRUPA FAKTÖRÜ

Orkun Kökçü ve Gedson için Lizbon ekibiyle bu dönemde sıkça görüşen Başkan Serdal Adalı, yakın ilişkilerini kullanmaya çalışacak. Bunun yanı sıra satın alma opsiyonundaki bonservis bedelinin de Milan’ın ödeyeceği rakama çıkılması planlanıyor. Kerem Aktürkoğlu’nun vereceği karar da merak ediliyor.

Millî yıldız Milano’da yaşamaya sıcak baksa da İtalyan devinin gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmayacak olması transferde belirleyici olacak. Beşiktaş eğer UEFA Avrupa Ligi’ne katılım yolunda Shakhtar Donetsk’i elerse, transferde de öne geçmiş olacak.