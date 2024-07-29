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Beşiktaş'ın stoper avı! Hermoso için Paulista devreye girecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ın stoper avı! Hermoso için Paulista devreye girecek

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Emirhan Topçu ile anlaşma sağlayan Beşiktaş, Hermoso için Paulista’yı devreye sokacak.

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar dört futbolcuyu renklerine bağlayan siyah beyazlıların, yeni hedefi savunma bölgesi. Emirhan Topçu dışında yabancı bir stoper daha alınacak. Siyah beyazlılar uzun süredir gündemde yer alan Mario Hermoso için yeni bir formül buldu. İspanyol futbolcunun transferi için Gabriel Paulista devreye girecek. İki futbolcu, geçen sezon İspanyol devi Atletico Madrid’de birlikte forma giymişlerdi.

ASENSİO GÜNDEMDE

Paulista’nın, Hermoso ile yapacağı görüşme sayesinde siyah beyazlıların transferde öne geçmesi bekleniyor. İspanyol stoper şu ana kadar İtalyan takımlarıyla yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamadı. Öte yandan sağ kanat pozisyonu için önemli bir isim gündeme geldi. Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst’un raporu doğrultusunda PSG’den Marco Asensio listeye alındı. Yıldız oyuncunun kiralama yoluyla transfer edilmesi planlanıyor. 

BONSERVİSİ ELİNDE

Şu anda boşta olan 29 yaşındaki Mario Hermoso, uzun süre Napoli ile görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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