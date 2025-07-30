Beşiktaşlı futbolcular sosyal medyadaki tepki dolu mesajlara isyan etti! Zorbalığa geçit yok

Hakaret dolu mesajlar yüzünden Jurasek hesabını kapattı, Arroyo paylaşımlarını sildi. Kulüp oyunculara sahip çıktı, Çarşı “Siz işinizi yapın, sahaya odaklanın” açıklamasını yaptı.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ta son sezonlarda alınan başarısız sonuçlarda sosyal medyanın da etkisi yüksek. Taraftarlar en ufak bir başarısızlıkta siyah beyazlı futbolcuları topa tutuyor.

Bu mesajların çoğu da oyuncuların şahsına hatta ailesine yönelik hakaretlerle oluyor. Bu tepkiler sebebiyle performansı düşen oyuncuların sayısı oldukça yüksek. Son olarak yeni transfer David Jurasek sosyal medya hesabını kapatmak zorunda kaldı. Keny Arroyo da gelen mesajlardan bıktığı için hesabındaki Beşiktaş’la ilgili olan bütün paylaşımlarını sildi. Beşiktaş Kulübü “Dijital zorbalığa hayır” paylaşımıyla futbolculara destek verdi.

RASHİCA'YA YİNE TEPKİ

Son günlerde en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Milot Rashica kulübün bu paylaşımını alıntıladı. Rashica’ya yine de tepkiler olması dikkati çekti. David Jurasek de bir süre sonra sosyal medya hesabını yeniden açtı. Beşiktaş taraftar grubu Çarşı, dijital zorbalık için yaptığı açıklamada futbolculara çağrıda bulunuldu ve “Siz işinizi yapın, sahaya odaklanın. Gerçek Beşiktaşlı, emeğe saygı duyar. Siz sahada terinizin son damlasına kadar savaştığınızda tribünlerimiz sizi alkışlayacaktır. Beşiktaş tribünü vefalıdır. Gördüğünüz her mesajı camianın ve taraftarın ortak sesi sanmayın” vurgusunda bulundu.

KENETLENDİLER

Beşiktaşlı oyuncular, kulübün sosyal medya hesaplarından yaptığı “Dijital zorbalığa hayır” mesajlarından sonra kritik Shakhtar maçı öncesinde kenetlenme pozu verdi.

KARTAL POLONYA YOLCUSU

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçının hazırlıklarına devam ediyor. Siyah beyazlıların dün taktik idman gerçekleştirdi. Beşiktaş bugün 13.00’te maçın oynanacağı Polonya’nın Krakow kentine gidecek. Ole Gunnar Solskjaer 18.30’da basın toplantısı düzenleyecek.

ADALI'DAN İMALI SOLSKJAER SÖZLERİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, “Sosyal medyada futbolcularımıza ve ailelerine hakaretler yapılıyor. Hukuki adımlar atacağız. Kulübü sosyal medya değil akıl yönetir” derken, “Teknik direktörümüz Solskjaer’in durumu alınacak skorlarla değerlendirilir. Fakat onun yıpratılmasına izin vermeyiz. Transferde temkinliyiz. Yanlış transfer yapmaktansa hiç yapmam. Orkun Kökçü 40 bin taraftar önünde imza attı, unutuldu galiba. Avrupa’nın en forvetlerinden Abraham’ı da aldık. Kulüp emin ellerde” sözlerini kullandı.