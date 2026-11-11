Spor

Beşiktaş'ta Anderson Talisca gerçeği: Başkan Adalı'dan çok net transfer sözleri

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Beşiktaş'ta Anderson Talisca gerçeği: Başkan Adalı'dan çok net transfer sözleri
Başlık ResmiBeşiktaş'ta Anderson Talisca gerçeği: Başkan Adalı'dan çok net transfer sözleri

Fenerbahçe ile yolları ayrıldıktan sonra Al Jazira'ye imza atan Anderson Talisca, Beşiktaş iddialarıyla gündeme geldi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, Brezilyalı yıldız hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı.

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Fenerbahçe'den geçtiğimiz eylül ayında Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al-Jazira'ya transfer olan Anderson Talisca için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ın, 32 yaşındaki yıldızı yeniden Türkiye'ye getirebileceği konuşulurken; Başkan Serdal Adalı'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Fenerbahçe, sürpriz şekilde Anderson Talisca ile yollarını ayırmıştı.
Başlık ResmiFenerbahçe, sürpriz şekilde Anderson Talisca ile yollarını ayırmıştı.

"TALISCA GÜNDEMİMİZDE YOK"

Gazeteci Serdar Sarıdağ'a konuşan Serdal Adalı, çok konuşulan transfer iddiasına nokta koydu.

Brezilyalı oyuncuyla ilgili haberleri net şekilde yalanlayan Beşiktaş Başkanı, "Hayır, Talisca bizim gündemimizde yok" ifadelarini kullandı.

Serdal Adalı
Başlık ResmiSerdal Adalı

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Anderson Talisca, 2016-2018 yılları arasında siyah-beyazlı ekibin formasını giydi ve Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Deneyimli futbolcu, 80 karşılaşmada 37 gol ve 14 asistlik skor katkısı sağladı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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