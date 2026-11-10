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Yönetmen de, başrol de aynı! Aynı film Beşiktaş'ta sahnede: Yükseliş dönemi

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İtalya'da 2021-2022 sezonunda Vincenzo Italiano yönetmenliğinde gösterime giren "Bir golcünün hikâyesi" filmi, Türkiye'de de vizyonda. Yönetmen de aynı, başrol (Dusan Vlahobic) oyuncusu da.

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Dusan Vlahovic, Serie A ekibi Fiorentina'daki günlerini anımsatan tabloyu Beşiktaş'ta da sergiledi. Sırp forvet, Trendyol Süper Lig'de 9 maçta 9 defa fileleri havalandırdı.

Gol krallığında Amedspor oyuncusu Gift Orban'ın ardından ikinci sırada olan Vlahovic, Fiorentina'da devre arasında takımdan ayrıldığı döneme dek 24 maçta 20 golle yıldızlaşmıştı.

Dusan Vlahovic, 3-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçında 2 gol attı.
Başlık ResmiDusan Vlahovic, 3-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçında 2 gol attı.

YENİDEN ÇIKIŞTA

Dusan Vlahovic, geçtiğimiz sezon İtalya'da Juventus formasıyla 23 maçta 10 gol, önceki sezon 44 maçta 17 gol ve bir önceki sezon da 38 maçta 18 gol kaydetmişti. 26 yaşındaki santrfor, Beşiktaş'a o dönemleri geçecek gibi görünüyor.

Beşiktaş teknik Direktörü Vincenzo Italiano
Başlık ResmiBeşiktaş teknik Direktörü Vincenzo Italiano

ÖZEL İZİN

Vlahovic, özel nedenlerden dolayı milli takıma gitmedi. Milli arayı en verimli şekilde geçirmek isteyen Sırp yıldız, özel antrenörü ve bireysel fizyoterapistini İstanbul'a getirdi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: MURAD TAMER
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