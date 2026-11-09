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Dusan Vlahovic, Sırbistan kadrosundan çıkarıldı: Sebebini ona sorun!

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Dusan Vlahovic, Sırbistan kadrosundan çıkarıldı: Sebebini ona sorun!
Başlık ResmiDusan Vlahovic, Sırbistan kadrosundan çıkarıldı: Sebebini ona sorun!

UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya ve Yunanistan ile karşılaşacak Sırbistan'da teknik patron Veljko Paunovic, Beşiktaş forması giyen Dusan Vlahovic'in kadroda olmayacağını açıkladı.

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Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Veljko Paunovic, son maçında 2 gol kaydeden Beşiktaş'ın yıldızı Dusan Vlahovic'in kişisel bir konu nedeniyle milli takımda yer almayacağını söyledi.

"HALLETMESİ GEREKEN KİŞİSEL DURUM"

Veljko Paunovic, "Bana halletmesi gereken kişisel bir durumu olduğunu söyledi. Söyleyebileceğim tek şey bu; onun adına konuşmam doğru olmaz. Cevap vermeye hazır olup olmadığını ona sormalısınız. Bu bizim için bir kayıp ancak diğer oyuncuların milli takıma olan hazırlıklarını, sadakatlerini ve bağlılıklarını göstermeleri için fırsat" dedi.

Beşiktaş'ta bu sezon 14 maça çıkan Dudan Vlahovic, 9 gol attı ve 1 asist yaptı.
Başlık ResmiBeşiktaş'ta bu sezon 14 maça çıkan Dudan Vlahovic, 9 gol attı ve 1 asist yaptı.

26 yaşındaki santrfor, bir önceki milli maç döneminde de sakatlığı nedeniyle Sırbistan kadrosunda yer almamıştı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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