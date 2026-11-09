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Beşiktaş maçına damga vuran pozisyonu "Trio' inceledi: Hakem yanlış yorumladı!

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Beşiktaş maçına damga vuran pozisyonu "Trio' inceledi: Hakem yanlış yorumladı!
Başlık ResmiBeşiktaş maçına damga vuran pozisyonu "Trio' inceledi: Hakem yanlış yorumladı!

Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Eski hakemler Bülent Yıldırım ve Seçim Demirel, yayıncı kuruluşta ekranlara gelen "Trio" programında tartışmalı pozisyonları yorumladı.

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 11'inci hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ni sahasında 3-0 mağlup ederek, milli araya moralli girdi. Karşılaşmanın tartışmalı pozisyonları, "Trio"da eski hakemler tarafından masaya yatırıldı.

Beşiktaş'ın gollerini Dusan Vlahovic (2) ve Ernest Poku kaydetti.
Başlık ResmiBeşiktaş'ın gollerini Dusan Vlahovic (2) ve Ernest Poku kaydetti.

"GÜÇ AKTARMA VE ESNEME YOK"

Bülent Yıldırım, Wilfred Ndidi'nin 2'nci dakikada yaptığı faul hakkında, "Güç aktarma olmadığı ve esneme olmadığı için hakemin sahada verdiği karar desteklenebilir" dedi.

Metehan Baltacı'nın 16 ve 22'nci dakikalarda gördüğü sarı kartlar dair Bülent Yıldırım ve Seçim Demirel, ortak kararla iki sarı kartın da doğru olduğunu söyledi.

Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetti.
Başlık ResmiKarşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

"KIRMIZI KART VERİLMELİYDİ"

Bülent Yıldırım, Orkun Kökçü'nün 49'uncu dakikada yerde kalmasıyla Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon için, "Burada VAR başka bir şey için çağırdı. Ousmane Diabate'nin tabanla teması var. VAR'ın gerekçesi 'Burada bariz gol şansını değerlendirin'. Bence hakemi yanıltan Orkun'dan çıkan topa diğer rakip oyuncu yetişebilir düşüncesi oldu. VAR doğru müdahale etti ama hakem yanlış yorumladı. Kırmızı kart vermeliydi" açıklamasını yaptı.

Seçim Demirel de pozisyonun ceza sahası dışında olduğunu belirterek, "Hakem sarı kartta ısrar etti ama bence kırmızı kart olmalıydı" ifadelerini kullandı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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