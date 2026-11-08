Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı 11'i açıklandı: Italiano'dan Orkun Kökçü kararı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 kez sahadan galip ayrılan siyah beyazlılar, ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı ve 19 puan topladı. Bu sezon Süper Lig'de sahasında oynadığı 5 maçı da kazanan siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği karşısında kazanarak milli araya moralli girmeyi istiyor.

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Vincenzo Italiano liderliğindeki Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bernd Storck'un çalıştırdığı Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Ndidi, Orkun, İlhan, Trossard, Vlahovic

Gençlerbirliği: İrfan Can, Arda, Metehan, Thalisson, Hamza, Niasse, Franco, Oğulcan, Traore, Tiago, Mendes

TEK EKSİK MIRETTI

Siyah-beyazlılarda Gençlerbirliği maçı öncesinde tek eksik oyuncu bulunuyor.

Sakatlığı bulunan İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti'nin müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

CEZA SINIRINDAKİLER

Siyah-beyazlı takımda üç futbolcu ceza sınırında yer alıyor.

Kaptan Orkun Kökçü, Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmesi durumunda milli aranın ardından TÜMOSAN Konyaspor ile oynanacak maçta cezalı olacak.

SON 5 MAÇTA 1 GALİBİYET ALDI

Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 kez sahadan galip ayrıldı.

Ligde 8. haftada Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenilen siyah-beyazlılar, 9. haftada konuk ettiği İstanbul Başakşehir'i aynı skorla mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş, 10. haftada ise konuk olduğu Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında ise 3. haftada Crystal Palace ile sahasında 2-2'lik eşitliği bozamazken 4. haftada da Celtic'e deplasmanda 3-2 mağlup oldu.

DOLMABAHÇE'DE HEDEF LİGDE 6'DA 6

Bu sezon Süper Lig'de sahasında oynadığı 5 maçı da kazanan siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Ligde Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2), Erzurumspor FK (3-0), Kocaelispor (2-1) ve İstanbul Başakşehir'i (2-0) yenen Beşiktaş, iç sahada yoluna kayıpsız devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 14 gol atarken, 3 gole engel olamadı.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında ise Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0), Kauno Zalgiris (3-0) ve Olimpik Marsilya'yı (4-1) yenerken, Crystal Palace ile de (2-2) berabere kaldı ve yenilgi yüzü görmedi.

GENÇLERBİRLİĞİ 11 PUANDA

Son maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup eden Gençlerbirliği, puanını 11'e yükseltti. Kırmızı-siyahlılar, Alanyaspor galibiyetiyle ligde 7 maç sonra kazanarak moral buldu.

Son üç deplasman maçında kalesinde 11 gol gören Gençlerbirliği, bu karşılaşmalarda gol atamadı. Başkent ekibi, deplasmandaki tek galibiyetini ise ikinci haftada Göztepe'yi 1-0 yenerek aldı.

Gençlerbirliği, geçen sezon deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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