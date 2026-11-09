Beşiktaş'tan Karşıyaka Başkanı Yiğit Tusder'e sert tepki: "Çirkin davranışlara tanıklık ettik"

Beşiktaş Kulübü, Erkek Basketbol Takımı'nın Karşıyaka ile oynadığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. hafta karşılaşmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Siyah beyazlı kulüp, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı ve beraberindeki yöneticinin maç boyunca yedek kulübesine ve hakemlere yönelik küfürlü ve saldırgan tavır sergilediğini belirterek tepki gösterdi.

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Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan ev sahibini tebrik ederek açıklamasına siyah beyazlılar, yaşanan olaylara sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

"YAŞANAN REZALETE SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Erkek Basketbol Takımımızın bugün Karşıyaka ile oynadığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. hafta müsabakasında, bir kulüp başkanına asla yakışmayan, son derece çirkin ve kabul edilemez davranışlara tanıklık ettik.

Öncelikle sahada galip gelen Karşıyaka’yı tebrik ediyoruz. Ancak sahadaki sonuca saygımız, yaşanan rezalete sessiz kalacağımız anlamına gelmez.

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı’nın ve yanındaki yöneticinin müsabaka boyunca yedek kulübemize ve hakemlere yönelik küfürlü ve saldırgan tutumu, özellikle oyuncumuz Metecan Birsen’in kaydettiği üç sayılık basket sonrasında sporcumuza ve ailesine yönelik ağır hakaretlerle kabul edilemez bir boyuta ulaşmıştır.

Bir spor kulübünün başkanlık makamı, tribünlerde bu tarz holiganca davranışları kaldırabilecek bir makam değildir.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nu bu utanç verici davranışları incelemeye ve gerekli disiplin süreçlerini işletmeye davet ediyoruz.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, sahadaki her sonuca saygı duyar ancak sporcularına ve çalışanlarına yönelik hiçbir hakarete sessiz kalmaz. Sürecin takipçisi olacağımızı belirtir, kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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