Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul kararı!

Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul kararı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ta olağanüstü genel kurul kararı!
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Beşiktaş Kulübü çeşitli taşınmazlarla ilgili projeler, yeni yatırımlar, kira sözleşmeleri gibi bazı konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi için genel kurulun toplanacağını açıkladı.

Kulübün açıklamasında, ICCİstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'ndaki genel kurulun 15 Haziran'da, çoğunluk sağlanamaması halinde ise ikinci ve son toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 22 Haziran Pazar günü saat 10.30'da aynı yerde yapılacağı belirtildi.

Toplantıda kulübe ait taşınmazlarla ilgili projeler, BJK Plaza'nın kiralanması, borsadaki halka açıklık oranı, yeni gayrimenkul yatırımları ve kira sözleşmelerinin uzatılmasıyla ilgili maddelerde yönetim kuruluna yetki verilmesi oylanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Galatasaray’da Muslera ve Mertens’e veda! Taraftardan alkışlı uğurlama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray’da Muslera ve Mertens’e veda! Taraftardan alkışlı uğurlama - SporGalatasaray’da Muslera ve Mertens’e veda! Taraftardan alkışlı uğurlamaFenerbahçe'de üçüncü ayrılık! Mario Branco ile yollar ayrıldı - SporÜç senedir görevdeydi! F.Bahçe'de bir ayrılık dahaİlk yarı bitti, Victor Osimhen çılgına döndü! Başakşehirli oyuncuyu koridora çağırdı - Sporİlk yarı bitti, Victor Osimhen çılgına döndü!Milli cimnastikçi Adem Asil'den bir altın madalya daha - SporMilli cimnastikçi Adem Asil'den bir altın madalya dahaSüper Lig'de yeni sezon takvimi belli oldu - SporSüper Lig'de yeni sezon takvimi belli olduGalatasaray'dan 5. yıldız temalı koreografi! - SporGalatasaray'dan 5. yıldız temalı koreografi!
Sonraki Haber Yükleniyor...