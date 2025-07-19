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Beşiktaş'ta temizlik başlıyor! Kamp öncesi 8 oyuncu ile yollar ayrılacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;ta temizlik başlıyor! Kamp öncesi 8 oyuncu ile yollar ayrılacak
Beşiktaş, Futbol, Kadro, Kamp, Kiralık, Semih Kılıçsoy, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avusturya kampını tamamlayan Beşiktaş’ta teknik heyet ayrılacak isimleri belirledi. Al Musrati'nin veda etmesi beklenirken, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan'dan biri kiralık gönderilecek.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, kamp çalışmalarını tamamladı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan değerlendirmelerin ardından siyah-beyazlılarda kadrodan ayrılacak isimler netleşmeye başladı.

Beşiktaş'ta temizlik başlıyor! Kamp öncesi 8 oyuncu ile yollar ayrılacak - 1. Resim

Avusturya kampında oynanan son hazırlık karşılaşması Petrzalka maçı, birçok futbolcu için son şans niteliğindeydi. Alınan raporlar doğrultusunda Emrecan Uzunhan, Elan Ricardo, Tayyip Talha, Emrecan Terzi, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Zaynutdinov ve Onana'nın kadro dışı kalması gündemde.

Beşiktaş'ta temizlik başlıyor! Kamp öncesi 8 oyuncu ile yollar ayrılacak - 2. Resim

AL MUSRATİ İLE YOLLAR AYRILIYOR

Kamp boyunca düşük performansı ve isteksiz görüntüsü ile dikkat çeken Al Musrati'nin de takımdan gönderilmesi bekleniyor. Libyalı oyuncunun ayrılığına artık kesin gözüyle bakılıyor.

Beşiktaş'ta temizlik başlıyor! Kamp öncesi 8 oyuncu ile yollar ayrılacak - 3. Resim

GENÇ FORVETLERDEN BİRİ KİRALIK

Beşiktaş, altyapıdan yetişen genç yetenekler Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu için karar aşamasında. İki oyuncudan birinin kiralık olarak başka bir takıma gönderilmesi planlanıyor. Teknik heyetin son değerlendirmesi sonrası nihai karar verilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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