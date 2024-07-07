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Beşiktaş'tan flaş transfer iddiası! Inter'li yıldız gündemde...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;tan flaş transfer iddiası! Inter&#039;li yıldız gündemde...
Beşiktaş, Inter, Marko Arnautovic, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, kadrosuna güçlü bir hücum oyuncusu katmak istiyor. Bu doğrultuda, İtalyan basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

La Gazetta Della Sport'un haberine göre, Beşiktaş, Inter forması giyen Marko Arnautovic ile ilgileniyor. Haberde, Beşiktaş'ın yanı sıra Fiorentina'nın da Arnautovic'e talip olduğu belirtildi.

Beşiktaş'tan flaş transfer iddiası! Inter'li yıldız gündemde... - 1. Resim

SANTRFOR ARAYIŞINDA ÖNEMLİ İSİM

Beşiktaş, santrfor bölgesini güçlendirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor ve Arnautovic, bu doğrultuda öne çıkan isimlerden biri oldu. Avusturyalı futbolcunun hem tecrübesi hem de yetenekleri, Beşiktaş'ın hücum hattına önemli katkılar sağlayabilir.

Beşiktaş'tan flaş transfer iddiası! Inter'li yıldız gündemde... - 2. Resim

TRANSFERDE REKABET

Ancak Beşiktaş, Arnautovic transferinde yalnız değil. Fiorentina'nın da devreye girmesi, transfer sürecinde rekabeti artırıyor. İtalyan ekibi, Avusturyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için ciddi bir girişimde bulunuyor.

Beşiktaş'ın transfer çalışmalarının nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor. Siyah-beyazlı ekip, kadrosuna güçlü bir takviye yaparak gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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