Beşiktaş'tan forvete dev hamle: Igor Thiago listede!

Premier Lig ekibi Brentford'da forma giyen Brezilyalı santrfor Igor Thiago, Beşiktaş’ın transfer radarına girdi. Siyah-beyazlılar, golcü oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifine hazırlanıyor.

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvadı.

33 MİLYON EURO

Kartal'ın gündemindeki son isim ise İngiltere Premier Lig temsilcisi Brentford'ın Brezilyalı forveti Igor Thiago oldu. 1,91'lik boyuyla dikkat çeken 23 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezon Club Brugge'den Brentford'a tam 33 milyon euro bedelle transfer olmuştu.

Siyah-beyazlı yönetim, Brentford ile ilk temasını gerçekleştirdi. İngiliz kulübü oyuncuyu bonservisiyle göndermek istemiyor. Beşiktaş ise bu noktada satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle masaya oturacağı öğrenildi.

Bu sezon Brentford formasıyla toplam 8 maça çıkan Thiago, henüz gol katkısı yapamadı.