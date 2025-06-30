Beşiktaş'tan Ivanovic harekatı! Immobile ve Semih kadroda düşünülmüyor

Siyah beyazlılar, Union Saint-Gilloise'de harika bir sezon geçiren ve şampiyonlukta büyük payı olan 21 yaşındaki Hırvat forvet için devrede. Kartal’ın transferdeki rakibi ise Sporting Lizbon.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş yönetimi hücum hattında yenilik için uğraş veriyor. Bir yandan Ciro İmmobile’nin Bologna’ya satışı için masada olan siyah beyazlılar diğer yandan Semih Kılıçsoy’u da kiralık göndermek istiyor. Forvet için yeni ve güçlü aday ise Franjo İvanovic.

21 yaşındaki Hırvat forvet, Royale Union Saint-Gilloise’nin şampiyonluğunda ciddi pay sahibi oldu. 46 maçta 20 gol ve 7 asistle öne çıkan Franjo İvanovic için Sporting Lizbon da devrede. Avrupa’dan başka kulüplerin de takibinde olan genç golcü için Lizbon 20 milyon avroluk bir teklifte bulundu.

2028'E KADAR

Avrupa basını kaynaklı haberlere göre Beşiktaş da önemli bir pazara sahip oyuncu ile ciddi şekilde ilgileniyor. 2028’e kadar mukavelesi bulunan İvanovic için kulübünün istediği bonservis bedeli ise 30 milyon avro civarında. Bu rakamlara çıkılması zor görünse de siyah beyazlı yönetim görüşmelerini sürdürüyor. Yıllık 6 milyon avro alan Ciro İmmobile’den kesin olarak kurtulmak isteyen Beşiktaş yönetimi ayrıca bu vedayla yabancı forvet için de kontenjan açacak. Ki elde yedek forvet olarak Mustafa Hekimoğlu’nun da bulunduğunu hatırlatalım.