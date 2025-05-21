Beşiktaş'tan Jonas Wind için dev bütçe! İşte golcü transferinde son durum

Santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Wolfsburg forması giyen Jonas Wind için kesenin ağzını açtı. Siyah-beyazlılar, Danimarkalı golcüye iki haneli ücret ayırdı. Avrupa'dan gelecek teklifleri bekleyen yıldız oyuncuyla temaslar sürüyor.

Beşiktaş, yeni sezon planlamasında hücum hattına yapacağı takviyeye büyük önem veriyor. Siyah-beyazlılar, Alman ekibi Wolfsburg'da forma giyen Jonas Wind için girişimlerini sürdürüyor.

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OLE'DEN ONAY ALDI

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları doğrultusunda, scout ekibinin başındaki Eduard Graf tarafından önerilen Jonas Wind, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in de onayını aldı. Bunun üzerine yönetim, Danimarkalı forvet için resmi temaslara başladı.

Wolfsburg ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan 26 yaşındaki santrforun menajeriyle yapılan ilk görüşmede, oyuncunun transfere sıcak baktığı ancak önceliğinin Avrupa'da kalmak olduğu iletildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Beşiktaş yönetimi, Wind transferi için 10 milyon euro bütçe ayırdı. Jonas Wind, bu sezon Wolfsburg formasıyla 35 maçta 11 gol 4 asistlik katkı sağladı.