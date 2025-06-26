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Beşiktaş'tan Tammy Abraham hamlesi! Golcü transferinde rota İtalya'ya çevrildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;tan Tammy Abraham hamlesi! Golcü transferinde rota İtalya&#039;ya çevrildi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta Ciro Immobile yerine forvet arayışı devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim yıldız oyuncunun yerini Roma'dan golcü oyuncu ile dolduracak. İşte detaylar...

Forvet arayışlarına devam eden Beşiktaş, rotasını Serie A'ya çevirdi. Kartal, ayrılması beklenen Ciro Imbboile'nin yerini Roma'nın golcüsü Tammy Abraham ile doldurmak için temaslara başladığı iddia edildi.

Beşiktaş'tan Tammy Abraham hamlesi! Golcü transferinde rota İtalya'ya çevrildi - 1. Resim

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Roma'nın finansal zorlukları nedeniyle 27 yaşındaki golcü oyuncuyu satış listesine koyduğu ve Kartal'ın devreye girdiği yazıldı. 

Çizme ekibinin Abraham ve Shomurodov'un gönderilmesinin ardından takımın bütçesini dengeleyeceği aktarıldı. 

Beşiktaş'tan Tammy Abraham hamlesi! Golcü transferinde rota İtalya'ya çevrildi - 2. Resim

Siyah-beyazlı takımın transfer sürecini bizzat Serdal Adalı'nın yönettiği ve Roma kulübü ile doğrudan temasta olduğu öğrenildi. 

Geçmiş sezon Milan'da 44 maçta 10 gol ve 7 asist üreten Tammy Abraham, Chelsea'den Roma'ya 41 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Golcü oyuncunun şu anda piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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