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Beşiktaş'tan TFF ve yayıncı kuruluşa sert tepki: "Hangi Açıları İzlediniz?"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, uzatma dakikalarında iptal edilen gol için Türkiye Futbol Federasyonu ve yayıncı kuruluşa sert tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, uzatma dakikalarında iptal edilen gol sebebiyle büyük tepki gösterdi.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yayıncı kuruluşa yönelik "İptal edilen golümüzdeki pozisyonun yakın çekimlerini ve tekrarını neden yayınlamadınız?" ifadeleri kullanıldı. 

Beşiktaş'tan TFF ve yayıncı kuruluşa sert tepki:

Beşiktaş, paylaşımında Türkiye Futbol Federasyonu için "Siz de golümüzü iptal ederken hangi açıları izlediniz?" ifadeleriyle tepki gösterdi. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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