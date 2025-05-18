Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu: "Beşiktaş yenilgisi Galatasaray'ı şampiyon yaptı"

Galatasaray'ın Kayserispor galibiyetiyle birlikte 25. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Rıdvan Dilmen, sezonu değerlendirdi. Deneyimli yorumcu, "İki Beşiktaş yenilgisi Galatasaray'ı şampiyon yaptı." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine iki hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın tarihi başarısını değerlendiren deneyimli spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, çarpıcı tespitlerde bulundu.

Deneyimli yorumcu, "Galatasaray'da altyapıdan gelip şampiyonluklar yaşayıp, üstüne hoca olarak 3 kere üst üste şampiyon oluyorsunuz. Türkiye'de yoktur benzeri. Şimdi o hayalleri olan çocukları düşünebiliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

"İKİ BEŞİKTAŞ YENİLGİSİ ŞAMPİYON YAPTI"

Sezonun kırılma anlarına değinen Dilmen, "Gaziantep'te kupa kazandılar ama ne taraftar rehavete girdi ne de saha dışında yönetimden bir şey duymadık. Sezonun kırılma anları Galatasaray açısından iki Beşiktaş maçıydı. İki Beşiktaş yenilgisi Galatasaray'ı şampiyon yaptı." dedi.

Dilmen, Galatasaray'ın kadro istikrarının da şampiyonlukta önemli rol oynadığını vurgulayarak, "Tabii ki tek neden değil. Sanchez var, Osimhen var. Lemina'nın gelmesi var. Galatasaray ile ilgili tespitim şu. Fenerbahçe'de ben dahil olmak üzere eleştirdiğimiz şey neydi? Kadroyla bu kadar oynama olmaz dedik. Galatasaray ligin ilk yarısını zaten 12 kişiyle oynadı. İkinci yarısını da maksimum 15-16 kişiyle oynadı." açıklamasında bulundu.

Galatasaray'ın sezonun ilk yarısındaki orta saha kurgusunun ikinci yarıda da olsaydı Avrupa'da yarı finale kadar gidebileceğini belirten Rıdvan Dilmen, "İyi antrenman yapmışlar, iyi çalışmışlar. 20 kişiyi hesaplasan Fenerbahçe kadrosunu önde görürsün belki ama Galatasaray'ın çok iyi 15-16 oyuncusu var. Adele sakatlığı dahi duymadım. Beşiktaş mağlubiyeti dedim ya çift santrfordan dönüş yaptılar. Sezonun ilk yarısında da bu orta saha olsaydı; UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynardı Galatasaray. Davinson Sanchez büyük fark oluşturuyor. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Ben sıralamayı adil buldum bu yıl için." değerlendirmesini yaptı.