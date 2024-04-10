Beşiktaş’tan Türk futboluna yeni armağan; Enes Çinemre

Sergen Yalçın’ın bizzat Gölcük’e giderek siyah beyazlılara kazandırdığı 16 yaşındaki 10 numara, ağabeyi Semih Kılıçsoy’un izinden gidiyor

MURAT TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ın yuvasında yetiştirdiği fidanlar yeşermeye, A Takım’a doğru boy vermeye devam ediyor. Süper Lig tarihindeki en iyi başlangıcı yapan en genç isim olan Semih Kılıçsoy’u Türk futboluna kazandıran siyah beyazlıların yeni yıldız adayı 16 yaşındaki Enes Çinemre... 10 numara pozisyonunda oynayan Enes, her iki ayağını kullanabilmesiyle mevkidaşlarından büyük bir farkla sıyrılıyor. Onu özel yapan sadece bununla sınırlı değil. Genç oyuncu hücumcu orta saha oyuncusu olmasına rağmen defansif özellikleri de güçlü.

GİRDİ, GOLÜNÜ ATTI

Avrupa’nın elit oyuncularının özelliklerine şimdiden sahip olan 16 yaşındaki Enes, geçtiğimiz günlerde İstanbulspor’la oynanan hazırlık maçında ilk defa Beşiktaş A Takımı’nın formasını giymişti. Gözler genç yetenekteydi ve performansı merak ediliyordu. Oyuna girdikten kısa süre sonra golünü atan yıldız adayı, beklentileri de boşa çıkarmamış oldu. Öte yandan Futbol Direktörü Samet Aybaba’nın yakından ilgilendiği Enes Çinemre’ye şimdiden özel eğitimler aldırdığı öğrenildi.