Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş’tan Türk futboluna yeni armağan; Enes Çinemre

Beşiktaş’tan Türk futboluna yeni armağan; Enes Çinemre

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş’tan Türk futboluna yeni armağan; Enes Çinemre

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sergen Yalçın’ın bizzat Gölcük’e giderek siyah beyazlılara kazandırdığı 16 yaşındaki 10 numara, ağabeyi Semih Kılıçsoy’un izinden gidiyor

MURAT TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ın yuvasında yetiştirdiği fidanlar yeşermeye, A Takım’a doğru boy vermeye devam ediyor. Süper Lig tarihindeki en iyi başlangıcı yapan en genç isim olan Semih Kılıçsoy’u Türk futboluna kazandıran siyah beyazlıların yeni yıldız adayı 16 yaşındaki Enes Çinemre... 10 numara pozisyonunda oynayan Enes, her iki ayağını kullanabilmesiyle mevkidaşlarından büyük bir farkla sıyrılıyor. Onu özel yapan sadece bununla sınırlı değil. Genç oyuncu hücumcu orta saha oyuncusu olmasına rağmen defansif özellikleri de güçlü.

GİRDİ, GOLÜNÜ ATTI

Avrupa’nın elit oyuncularının özelliklerine şimdiden sahip olan 16 yaşındaki Enes, geçtiğimiz günlerde İstanbulspor’la oynanan hazırlık maçında ilk defa Beşiktaş A Takımı’nın formasını giymişti. Gözler genç yetenekteydi ve performansı merak ediliyordu. Oyuna girdikten kısa süre sonra golünü atan yıldız adayı, beklentileri de boşa çıkarmamış oldu. Öte yandan Futbol Direktörü Samet Aybaba’nın yakından ilgilendiği Enes Çinemre’ye şimdiden özel eğitimler aldırdığı öğrenildi. 

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Intel'den yeni yapay zeka çipi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Komşu düşünsün! Fenerbahçe Avrupa'da yoluna devam etmekte kararlı - SporKomşu düşünsün! Fenerbahçe Avrupa'da yoluna devam etmekte kararlıArsenal ile Bayern Münih yenişemedi | UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu - SporArsenal ile Bayern Münih yenişemedi | UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turuŞampiyonlar Ligi'nde çeyrek final sonuçları! Real Madrid - Manchester City maçında 6 gol var - SporŞampiyonlar Ligi'nde çeyrek final sonuçları! Real Madrid - Manchester City maçında 6 gol varTFF'de sürpriz gelişme! Yeni başkan Ahmet Nur Çebi mi olacak? - SporTFF'de Ahmet Nur Çebi sürpriziA Milli Kadın Futbol Takımı, Macaristan'ı devirerek ilk galibiyetini aldı - SporA Milli Kadın Futbol Takımı, Macaristan'ı devirerek ilk galibiyetini aldıArda Güler maç kadrosunda! Real Madrid, Manchester City'i ağırlıyor! UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrel final turu - SporArda Güler maç kadrosunda! Real Madrid, Manchester City'i ağırlıyor! UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrel final turu
Sonraki Haber Yükleniyor...