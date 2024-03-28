Semih Kılıçsoy gencecik yaşında krizlerle boğuşuyor! Yıkılmadım ayaktayım...

16 yaşında şov yaparken, U-17 Millî Takımı’na çağrılmadı. Beşiktaş’ta forma bulabilmesi için üç hoca değişti. A Millî Takım’dan gönderildiği Ümit Millî Takım’da penaltı attırılmadı, farklı bölgede oynatıldı ama iki gol attı

Beşiktaş’ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy henüz 18 yaşında olmasına rağmen kısacık kariyerinde çok büyük zorluklarla mücadele ediyor. Genç yıldız tüm zorluklara rağmen cevabını sahada veriyor. Son olarak A Millî Takım’a çağrılıp idmana çıkarılmadan Ümit Millî Takım’a gönderilmesiyle yaşanan krizin ortasında kalan Semih iki sene önce de benzer bir durumla karşılaşmıştı. Beşiktaş’la şampiyonluk yaşadığı U-17 liginde attığı gollerle şov yapmasına rağmen U-17 Millî Takımı’na çağrılmadı.

SOLA HAPSOLDU

Beşiktaş’ta Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay onu görmedi. Serdar Topraktepe ile yakaladığı formayla lig tarihinin yaşına göre en iyi başlangıcını yaptı. Fernando Santos gelince bu defa sol kanada hapsedildi. A Millî Takım’a yükseldi ama üç gün sonra Ümit Millî Takım’a gönderildi. Moral bozukluğunun üstüne burada da sol kanatta kullanıldı. Üstelik kazanılan iki penaltı da kendisine kullandırılmadı. Semih yine de yılmadı ve çıktığı iki maçta iki defa golünü attı.

İTALYANLAR BAYILDI

İtalya ile deplasmanda oynanan maçta Ümit Millî Takım’a beraberliği getiren golü atan Semih Kılıçsoy yine kendisine hayran bıraktırdı. Karşılaşmayı statta izleyen Napoli ve İnter’in yetkilileri Semih’i çok beğenirken, İtalyan medyasında çıkan haberde, “İnter, Hakan Çalhanoğlu’dan sonra yeni Türk prensin peşinde” yorumu yapıldı.

BEŞİKTAŞ’TA SEVK ÖFKESİ

Beşiktaş Kulübü, ikinci başkan Hüseyin Yücel’in PFDK’ye sevk edilmesine öfke saçtı. Yücel, ümit millî takıma gönderilen Semih Kılıçsoy için sosyal medya hesabından tepki göstermişti. Siyah beyazlılar sevk kararı için, “Sizler korkaksınız, olayları manipüle ediyorsunuz. Sizlerin vermiş ya da vereceği cezalar bizlere ancak madalya olur” paylaşımı yaptı.