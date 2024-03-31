Beşiktaş'tan yerli operasyonu: 5 Türk yıldız için teklif yapılacak! İşte o liste

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, yerli gücünü arttırmak için çalışmalara başladı. Futbol direktörü Samet Aybaba önderliğinde oluşturulan transfer komitesi, genç yıldızlar için liste hazırladı. İsimler arasında Emirhan İlkhan da bulunuyor.

Bu sezon şampiyonluk yarışına erken havlu atan Beşiktaş, 2024-2025 sezonuna iddialı hazırlanıyor.

Fernando Santos yönetiminde şampiyonluk hedefleyen siyah-beyazlılar, yeni sezonda kadronun büyük bölümünü değiştirme kararı aldı.

Ghezzal, Aboubakar, Rebic, Amartey, Cenk Tosun, Salih Uçan ve Chamberlain başta olmak üzere birçok isimle yollarını ayırmayı düşünen Beşiktaş, hareketli bir transfer dönemi geçirecek.

Yusuf Yazıcı

BEŞİKTAŞ 5 İSMİ GÖZÜNE KESTİRDİ

Lille'den ayrılması beklenen Yusuf Yazıcı, Kasımpaşa'dan Yasin Özcan, Borussia Dortmund'dan Salih Özcan, bonservisi Torino'da bulunan Emirhan İlkhan ve De Graafschap forması giyen Başar Önal'ın transfer listesine eklendiği öğrenildi.

Salih Özcan

Devre arasında Ernest Muci ve Al - Musrati'yi transfer eden Beşiktaş, scout ekipleri tarafından incelenen yabancı oyuncular için de adım atacak.

Son olarak 2020-2021 sezonunda şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, bu sezon beklentilerin altında kaldı.

Sezona Şenol Güneş ile başlayan siyah-beyazlılar, sırasıyla Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe ve Fernando Santos ile çalıştı.