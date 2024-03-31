Son DakikaSeçim SonuçlarıRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
İL İL SEÇİM SONUÇLARI BU AKŞAM BURADA
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Beşiktaş'tan yerli operasyonu: 5 Türk yıldız için teklif yapılacak! İşte o liste

Beşiktaş'tan yerli operasyonu: 5 Türk yıldız için teklif yapılacak! İşte o liste

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;tan yerli operasyonu: 5 Türk yıldız için teklif yapılacak! İşte o liste

Spor Haberleri

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, yerli gücünü arttırmak için çalışmalara başladı. Futbol direktörü Samet Aybaba önderliğinde oluşturulan transfer komitesi, genç yıldızlar için liste hazırladı. İsimler arasında Emirhan İlkhan da bulunuyor.

Bu sezon şampiyonluk yarışına erken havlu atan Beşiktaş, 2024-2025 sezonuna iddialı hazırlanıyor.

Fernando Santos yönetiminde şampiyonluk hedefleyen siyah-beyazlılar, yeni sezonda kadronun büyük bölümünü değiştirme kararı aldı.

Ghezzal, Aboubakar, Rebic, Amartey, Cenk Tosun, Salih Uçan ve Chamberlain başta olmak üzere birçok isimle yollarını ayırmayı düşünen Beşiktaş, hareketli bir transfer dönemi geçirecek.

Beşiktaş'tan yerli operasyonu: 5 Türk yıldız için teklif yapılacak! İşte o liste - 1. Resim

Yusuf Yazıcı

BEŞİKTAŞ 5 İSMİ GÖZÜNE KESTİRDİ

Lille'den ayrılması beklenen Yusuf Yazıcı, Kasımpaşa'dan Yasin Özcan, Borussia Dortmund'dan Salih Özcan, bonservisi Torino'da bulunan Emirhan İlkhan ve De Graafschap forması giyen Başar Önal'ın transfer listesine eklendiği öğrenildi.

Beşiktaş'tan yerli operasyonu: 5 Türk yıldız için teklif yapılacak! İşte o liste - 2. Resim

Salih Özcan

Devre arasında Ernest Muci ve Al - Musrati'yi transfer eden Beşiktaş, scout ekipleri tarafından incelenen yabancı oyuncular için de adım atacak.

Son olarak 2020-2021 sezonunda şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, bu sezon beklentilerin altında kaldı.

Sezona Şenol Güneş ile başlayan siyah-beyazlılar, sırasıyla Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe ve Fernando Santos ile çalıştı.

Düzenleyen:  - Spor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
31 Mart yerel seçimlerinde sandıktan TFF'nin istifası çıktı! Görenler şaştı kaldı - SporSandıktan TFF'nin istifası çıktıEURO 2024'e aylar kala sürpriz karar! A Milli Takım oyuncularını sevindirecek gelişme - SporEURO 2024'e aylar kala sürpriz karar! A Milli Takım oyuncularını sevindirecek gelişmeKayseri'de bir seçmen oyunu Mauro Icardi'ye attı: "Hissiyatıma göre çare Icardi" - Spor"Çare Icardi"Wout Weghorst geri dönmek için ilk hamleyi yaptı! Süper Lig devine mesajını gönderdi: "Beni alın" - SporWeghorst geri dönüyor!39'luk Cristiano Ronaldo'dan resital! Hat-trick yaptı 3 puanı kazandırdı - Spor39'luk Cristiano Ronaldo'dan resital!Fenerbahçe'de Fred krizi! Bir kez daha sakatlandı Galatasaray derbisi bile muamma - SporFenerbahçe'de Fred krizi!Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Futbolcular toplanıp karar verdi! - SporFutbolcular toplanıp karar verdi!Beşiktaş, Karabağ’ın sambacısını gözüne kestirdi! Juninho harekâtı - SporJuninho harekâtıSüper çekiliş! F.Bahçe Türkiye Futbol Federasyonu'na kademeli rest çekmeye hazırlanıyor - SporF.Bahçe'den süper çekiliş!Sergio Ramos, Vinicius'u savundu! 'Futbolun imajı için stadyumlara alınmamalı' - SporSergio Ramos, Vinicius'u savundu! 'Futbolun imajı için stadyumlara alınmamalı'
Sonraki Haber Yükleniyor...