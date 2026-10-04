Big Rom'dan Fenerbahçe'ye mesaj! Attığı golle can yaktı, formuyla umut verdi

“Big Rom” attığı golle bizi üzse de fiziksel gücüyle artık formunu bulduğunu gösterdi.

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Belçika ile oynadığımız maçta Romelu Lukaku bizi üzen golü attı ama F.Bahçe teknik heyetine de olumlu mesaj yolladı. Golcü oyuncu, sonradan oyuna girdiği karşılaşmada fizik gücü ve kondisyonuyla hazır olduğunu gösterdi.

Vedat Muriç İsrail maçında sakatlandı. Futbolcunun hemen tedavisine başlandı. Kosovalı yıldızın yetişmemesi hâlinde güç duruma düşecek İsmail Kartal, Lukaku’nun formda olmasıyla teselli buldu. Belçikalı yıldız maç sonrası, “Fenerbahçe’de yerimi kazanmak istiyorum. İyi durumda olduğumu gördükleri için mutluyum. Umarım farklı bir statüyle geri dönerim” sözleriyle İsmail Kartal’a mesaj yolladı.

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YAKIŞMADI GREENWOOD!

Fenerbahçe Azerbaycan’daki hazırlık maçında Turan Tovuz’u 2-0 mağlup etti. Goller Kante ve Çağrı Hakan imzalıydı. İlk yarıda rakibine tekme atan Greenwood’un kırmızı kart görmesi tatsız bir görüntüydü. İki takımın anlaşmasıyla Greenwood’un yerine Adnan Fettahoğlu maça girdi ve F.Bahçe karşılaşmaya 11 kişi devam etti.

ÇALIŞMA BAŞLADI: ILICALI’YA İHRAÇ

Eski Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın, Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden ihracına yönelik başvuru süreci başlatıldı. Disiplin Kurulu, Ilıcalı’nın savunmasını alacak ve tavsiye kararını yönetime iletecek. Son kararı yönetim kurulu verecek.

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