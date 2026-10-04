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Spor

Big Rom'dan Fenerbahçe'ye mesaj! Attığı golle can yaktı, formuyla umut verdi

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Big Rom'dan Fenerbahçe'ye mesaj! Attığı golle can yaktı, formuyla umut verdi
Başlık ResmiBig Rom'dan Fenerbahçe'ye mesaj! Attığı golle can yaktı, formuyla umut verdi

“Big Rom” attığı golle bizi üzse de fiziksel gücüyle artık formunu bulduğunu gösterdi.

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Mehmet Emin Uluç
MEHMET EMİN ULUÇ

Belçika ile oynadığımız maçta Romelu Lukaku bizi üzen golü attı ama F.Bahçe teknik heyetine de olumlu mesaj yolladı. Golcü oyuncu, sonradan oyuna girdiği karşılaşmada fizik gücü ve kondisyonuyla hazır olduğunu gösterdi.

Vedat Muriç İsrail maçında sakatlandı. Futbolcunun hemen tedavisine başlandı. Kosovalı yıldızın yetişmemesi hâlinde güç duruma düşecek İsmail Kartal, Lukaku’nun formda olmasıyla teselli buldu. Belçikalı yıldız maç sonrası, “Fenerbahçe’de yerimi kazanmak istiyorum. İyi durumda olduğumu gördükleri için mutluyum. Umarım farklı bir statüyle geri dönerim” sözleriyle İsmail Kartal’a mesaj yolladı.

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