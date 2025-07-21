Bir döneme damga vurmuştu! Evinde baygın halde bulunan İngiliz yıldızın sağlık durumu

Bir zamanlar yeşil sahalarda fırtına gibi esen, emekli olmasının ardındaın uzun süre alkol bağımlılığı tedavisi gören Paul Gascoigne, İngiltere'nin Güney Batı bölgesindeki Dorset ilçesinde bulunan evinde yarı baygın halde bulundu. Yoğun bakım ünitesine kaldırıan 58 yaşındaki eski futbol yıldızının sağlık durumuna ilişkin detaylar ortaya çıktı.

İngiliz futbolunun yetiştirdiği en büyük oyunculardan biri olarak kabul edilen, 2004 yılında yeşil sahalara veda ettikten sonra alkol sorunuyla gündeme gelenPaul Gascoigne, evinde fenalaşması sonrası hastaneye kaldırıldı.

YOĞUN BAKIM SONRASI SERVİSE ALINDI

Dorset'teki evinin yatak odasında bir arkadaşı tarafından yarı baygın halde bulunan 58 yaşındaki eski futbolcu, yoğun bakımda tedavi gördükten sonra akut tıbbi servise alındı.

BİRKAÇ GÜN HASTANEDE KALACAK

Hayati tehlikesibulunmayan ve durumunun stabil olduğu belirtilen Gascoigne, tedavi için birkaç gün daha hastanede kalacak.

Gascoigne'i evde bulduğu bildirilen eski Brighton defans oyuncusu Steve Foster, "Şimdiye kadar kendisine iyi dileklerini ileten ve iyileşmesini isteyen birçok eski dostundan aldığı destek için herkese teşekkür etti" açıklamasını yaptı.