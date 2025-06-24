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Haberler > Spor > Bir dönemin 'gurbetçi golcüsü'ydü! Süper Lig'de iz bırakan Emre Güral'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı

Bir dönemin 'gurbetçi golcüsü'ydü! Süper Lig'de iz bırakan Emre Güral'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bir dönemin &#039;gurbetçi golcüsü&#039;ydü! Süper Lig&#039;de iz bırakan Emre Güral&#039;ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de Trabzonspor, Eskişehirspor, Antalyaspor ve Ankaragücü formaları giyen, bir dönemin 'gurbetçi golcü'sü Emre Güral, yeşil sahalardan emekli olmasının ardından bambaşka bir mesleğe yöneldi. Son profesyonel futbol deneyimini İtalya Serie C takımlarından Crotone'de yaşayan Güral'ın yeni işi duyanları şaşkına çevirdi.

Almanya'nın Offenbach kentinde işçi bir Türk ailenin çocuğu olarak 1989 yılında dünyaya gelen Emre Güral, Eintracht Frankfurt takımının altyapısında futbola başladı.

Bir dönemin 'gurbetçi golcüsü'ydü! Süper Lig'de iz bırakan Emre Güral'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı - 1. Resim

SÜPER LİG'İN GOLCÜSÜYDÜ

Güral, 2006-2022 yılları arasında Jahn Regensburg, Elversberg, Bucaspor, Trabzonspor, Eskişehirspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Türkgücü München ve Crotone formaları giydi. 36 yaşındaki eski futbolcu, kariyerinde bambaşka bir sayfa açtı.

Bir dönemin 'gurbetçi golcüsü'ydü! Süper Lig'de iz bırakan Emre Güral'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı - 2. Resim

HİPNOZ KOÇU OLDU

Emre Güral, şimdilerde Almanya'da hipnoz koçluğu yapıyor. Eski futbolcunun yeni mesleği, sporcuların karamponları asma kararı aldıktan sonra farklı alanlara yönelmesinin en çarpıcı örneklerinden biri olarak dikkat çekti.

Bir dönemin 'gurbetçi golcüsü'ydü! Süper Lig'de iz bırakan Emre Güral'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı - 3. Resim

"ZİHİNSEL SAHA ÇOK KRİTİK"

Emre Güral, aldığı eğitimler sonrası zihin gelişimi ve kişisel dönüşüm alanına yöneldi. Zihinsel dayanıklılık, motivasyon ve stres yönetimi konularında destek eğitimleri veren ünlü isim, "Futbol sahası ne kadar önemliyse, zihinsel saha da o kadar kritik" ifadelerini kullandı.

Bir dönemin 'gurbetçi golcüsü'ydü! Süper Lig'de iz bırakan Emre Güral'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı - 4. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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