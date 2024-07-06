'Bizim Çocuklar' yarı final için Hollanda karşısında! İşte muhtemel 11'ler

Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Temmuz 2024 10:34 - Güncelleme: 6 Temmuz 2024 11:18 - Güncelleme:

Euro 2024, A Milli Futbol Takımı, Çeyrek Final, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

EURO 2024 çeyrek final maçında bu akşam A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Bu turu başarıyla atlatan ekip, İngiltere-İsviçre maçının galibiyle 10 Temmuz'da Dortmund'da yarı final karşılaşmasına çıkacak. Saat 22.00'de başlayacak karşılamada muhtemel 11 belli oldu.