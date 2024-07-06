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'Bizim Çocuklar' yarı final için Hollanda karşısında! İşte muhtemel 11'ler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Euro 2024, A Milli Futbol Takımı, Çeyrek Final, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024 çeyrek final maçında bu akşam A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Bu turu başarıyla atlatan ekip, İngiltere-İsviçre maçının galibiyle 10 Temmuz'da Dortmund'da yarı final karşılaşmasına çıkacak. Saat 22.00'de başlayacak karşılamada muhtemel 11 belli oldu.

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 çeyrek final maçında bu akşam TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadı'nda Hollanda ile karşı karşıya gelecek. 

Son 8 takım arasına kalan Türkiye, Hollanda'yı da yenerek adını yarı finale yazdırmak istiyor.

Ay-yıldızlı ekip, Çekya ve Gürcistan ile birlikte oynadığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Milli takım, son 16 turunda Avusturya ile eşleşti ve 2-1'lik galibiyetle çeyrek finale yükseldi.

'Bizim Çocuklar' yarı final için Hollanda karşısında! İşte muhtemel 11'ler - 1. Resim

MİLLİ TAKIMDA EKSİKLER

A Milli Takım'da kart cezalısı Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek, Hollanda maçında forma giyemeyecek. Cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alacak. Hollanda da kart cezalısı bulunmuyor.

'Bizim Çocuklar' yarı final için Hollanda karşısında! İşte muhtemel 11'ler - 2. Resim

MUHTEMEL 11'LER 

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Kaan Ayhan, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz 

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake; Schouten, Simons, Reijnders; Malen, Depay, Gakpo

'Bizim Çocuklar' yarı final için Hollanda karşısında! İşte muhtemel 11'ler - 3. Resim

MAÇI FRANSIZ HAKEM YÖNETECEK

Hollanda ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.

Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer olacak.

Karşılaşmada Fransız Jerome Brisard ise VAR görevini üstlenecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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