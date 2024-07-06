Galatasaray'dan dev bütçe! 20 milyon euro gözden çıkarıldı

Teknik direktör Okan Buruk'un, Torreira'nın yanında Scott McTominay'i görmek istediği ve yönetimin bu transfer için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech transferlerini açıklayan sarı-kırmızılı ekip, şimdi de orta sahaya güçlü bir takviye yapmak için kolları sıvadı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı. Orta saha için belirlenen adaylarla görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da, Okan Buruk'un bir numaralı tercihi ortaya çıktı.

Manchester United'da forma giyen 27 yaşındaki Scott McTominay, tecrübeli teknik adamın listenin başına yazdığı isim oldu. Bu transfer için temaslar sürerken, yönetimin şartları zorlayacağı bildirildi.

BÜYÜK REKABET

32 milyon euro piyasa değerine sahip olan tecrübeli oyuncu için Galatasaray, yaklaşık 20 milyon euro bütçe ayırdı. Sarı-kırmızılılar, 2025'e kadar Manchester United ile sözleşmesi bulunan İskoç oyuncuyu ikna etmek için tüm kozlarını oynayacak.

Scott McTominay, Galatasaray'ın ilgisine olumlu yaklaşsa da henüz net bir karar vermiş değil. Ada'dan da ciddi talipleri olan yıldız oyuncu, tüm teklifleri değerlendirip nihai kararını verecek.