Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'dan dev bütçe! 20 milyon euro gözden çıkarıldı

Galatasaray'dan dev bütçe! 20 milyon euro gözden çıkarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;dan dev bütçe! 20 milyon euro gözden çıkarıldı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Teknik direktör Okan Buruk'un, Torreira'nın yanında Scott McTominay'i görmek istediği ve yönetimin bu transfer için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech transferlerini açıklayan sarı-kırmızılı ekip, şimdi de orta sahaya güçlü bir takviye yapmak için kolları sıvadı.

Galatasaray'dan dev bütçe! 20 milyon euro gözden çıkarıldı - 1. Resim

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı. Orta saha için belirlenen adaylarla görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da, Okan Buruk'un bir numaralı tercihi ortaya çıktı.

Galatasaray'dan dev bütçe! 20 milyon euro gözden çıkarıldı - 2. Resim

Manchester United'da forma giyen 27 yaşındaki Scott McTominay, tecrübeli teknik adamın listenin başına yazdığı isim oldu. Bu transfer için temaslar sürerken, yönetimin şartları zorlayacağı bildirildi.

Galatasaray'dan dev bütçe! 20 milyon euro gözden çıkarıldı - 3. Resim

BÜYÜK REKABET

32 milyon euro piyasa değerine sahip olan tecrübeli oyuncu için Galatasaray, yaklaşık 20 milyon euro bütçe ayırdı. Sarı-kırmızılılar, 2025'e kadar Manchester United ile sözleşmesi bulunan İskoç oyuncuyu ikna etmek için tüm kozlarını oynayacak.

Galatasaray'dan dev bütçe! 20 milyon euro gözden çıkarıldı - 4. Resim

Scott McTominay, Galatasaray'ın ilgisine olumlu yaklaşsa da henüz net bir karar vermiş değil. Ada'dan da ciddi talipleri olan yıldız oyuncu, tüm teklifleri değerlendirip nihai kararını verecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İran'ın Türk kökenli yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ından ilk açıklama! Oldukça iddialı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sergen Yalçın'ın Cristiano Ronaldo eleştirisi gündem oldu! - SporSergen Yalçın'dan Cristiano Ronaldo açıklaması!Rıza Kayaalp üzen haberi kendisi duyurdu! Doktor hatası Paris 2024'ü zora soktu - SporRıza Kayaalp üzen haberi duyurduAlman polisi alarma geçti! Hollanda-Türkiye maçı öncesi flaş karar - SporHollanda-Türkiye maçı öncesi Almanlardan flaş kararHepimiz Merih’iz... UEFA'nın skandal kararına karşı Türk dünyası ayağa kalktı - SporHEPİMİZ MERİH’İZFransa Portekiz'i penaltı atışlarında eleyerek yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu - SporGenç yıldız kaçırdı favori turladıİspanya Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi Almanya'yı 2-1 yenerek yarı finale çıktı - SporFavorilerin kapışmasında İspanya güldü
Sonraki Haber Yükleniyor...