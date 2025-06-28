Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Bodrum FK'de başkanlığa Aşkın Demir getirildi

Bodrum FK'de başkanlığa Aşkın Demir getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bodrum FK&#039;de başkanlığa Aşkın Demir getirildi
Futbol, Türkiye, Başkanlık, Fikret Öztürk, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Bodrum FK'de başkanlığa Aşkın Demir'in getirildiği açıklandı.

Bodrum FK'nın yaptığı açıklamada, başkan Fikret Öztürk'ün görevini başkan yardımcısı Aşkın Demir'e devrettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görev süresi boyunca kulübümüze vizyoner yaklaşımı, güçlü liderliği ve özverili çalışmalarıyla büyük katkı sağlayan Sayın Fikret Öztürk, 'Onursal Başkan' ünvanıyla kulübümüzün yanında olmaya devam edecektir. Kendisine camiamız adına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Yeni başkanımız Sayın Aşkın Demir'e ise bu önemli görevinde başarılar diliyor, kulübümüzün yükselişini onun liderliğinde sürdüreceğine inanıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kral ve kraliçe, ziyarete gittiği ülkede mahsur kaldı! "Ülkenin imajı için utanç verici"Başbakanı istifaya çağırdılar! Binlerce kişi meydanlara döküldü, sebebi ise şoke etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Potanın Perileri Litvanya'yı devirdi! Dünya Kupası elemelerindeyiz - SporPotanın Perileri kritik maçta Litvanya'yı devirdiTiago Çukur yeniden Süper Lig'de! Resmi açıklama geldi - SporTiago Çukur yeniden Süper Lig'de! Resmi açıklama geldiMourinho'dan büyük neşter! Giden 5 isme 8 kişi daha ekleniyor - SporMourinho'dan kadroya büyük neşterOsayi'nin babasının Beşiktaş'tan isteği ortaya çıktı! Bakın anlaşmayı bozan ne olmuş - SporOsayi'nin babası Beşiktaş'tan ne istedi?Benfica - Chelsea maçına yıldırım engeli! Hakem oyuncuları soyunma odasına gönderdi - SporBenfica - Chelsea maçına yıldırım engeli!QPR, yeni sezonda Sergen Yalçın'ı düşünüyor: İngiltere yolunda - SporQPR, yeni sezonda Sergen Yalçın'ı düşünüyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...