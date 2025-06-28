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Paul Pogba'nın yeni adresi belli oldu! Resmen açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Paul Pogba&#039;nın yeni adresi belli oldu! Resmen açıklandı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Juventus ile yollarını 1 Aralık 2024’te ayıran Paul Pogba’nın yeni takımı resmen açıklandı. Ligue 1 ekibi Monaco, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna kattığını duyurdu.

1 Aralık 2024'te Juventus ile yollarını ayıran yıldız oyuncu Paul Pogba'nın yeni adresi Ligue 1 temsilcisi Monaco oldu. Fransız ekibi, 31 yaşındaki yıldız futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. 

Paul Pogba'nın yeni adresi belli oldu! Resmen açıklandı - 1. Resim

DOPİNG CEZASI ALMIŞTI

Geçtiğimiz sezon doping cezası nedeniyle sahalardan uzak kalan Pogba, Juventus'ta beklentilerin altında kalmıştı. Yıldız futbolcu, futbola başladığı ülkesine dönerek yeniden Ligue 1'de forma giyecek.

Paul Pogba'nın yeni adresi belli oldu! Resmen açıklandı - 2. Resim

Fransa Milli Takımı'yla 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Pogba, Manchester United ve Juventus formalarıyla kariyerinde birçok başarıya imza atmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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