Bodrumspor, Süper Lig yolunda ilk engelini aştı

Trendyol 1. Lig'te play-off karşılaşmasında Bodrumspor ve Boluspor karşı karşıya geldi. Bodrumspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Trendyol 1. Lig'de play-off mücadelesi başladı. Bodrumspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Mücadele 2-0 Bodrumspor lehine sona erdi ve Bodrum ekibi üst tura yükselen taraf oldu. Galibiyet golleri 80. dakikada Celal Dumanlı ve 90+7. dakikada Haqi Osman'dan geldi.

BODRUMSPOR RAKİBİNİ BEKLİYOR

Geçen sezon değişen statüyle lig üçüncüsü Sakaryaspor'un doğrudan finale yükseldiği play-off'ta diğer maçta Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor karşılaşacak. Bu maçın kazananı yarı finalde iki maçlı eleme usulüne göre Bodrumspor ile karşılaşacak.

SAKARYASPOR FİNALDE

Finalde Sakaryaspor ile karşılaşacak olan ekip bu elemenin ardından belli olacak.