Bonkör Fenerbahçe! Ligin en çok gol atanı aynı zamanda en çok kaçıranı oldu

Son üç maça kadar rakiplerini gole boğan sarı lacivertliler, Gaziantep, Samsun ve Başakşehir maçlarıyla gol kısırlığı yaşamaya başladı. Rakip ceza sahasına 800 kere giren Kanarya, 62 pozisyonu heba etti…

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Çok değil, kupadaki 6-0’lık Adana galibiyetiyle 97 gole ulaşan Fenerbahçe, devleri sollayarak dünyanın en skorer takımı unvanına sahip olmuştu. Ancak sarı lacivertliler için son dönemde işler iyi gitmiyor. Ligdeki Gaziantep maçıyla başlayan kısırlık, Samsun’dan sonra Başakşehir karşısında da devam etti. Rakip ceza sahasında en çok topla buluşan, Başakşehir karşısında 71 defayla bu alanda rekor kıran, Süper Lig’in en golcüsü (59) Fenerbahçe, son üç maçta birer defa ağları havalandırabildi. Fenerbahçe, 22 haftada kaçırdığı 62 gol pozisyonuyla de ligin en bonkörü oldu.

DZEKO KULÜBEYE

Ligin son üç haftasında 20’si isabetli 80 şut çeken, 154 kere rakip ceza sahasında topla buluşan ancak biri penaltıdan üç gol atabilen Fenerbahçe toplamda ise 22 maçta 800 defa ceza sahasına girdi. Son vuruş ve son pas hataları sebebiyle işi zora soktuklarını vurgulayan İsmail Kartal, “Herkes kendine çekidüzen versin” ikazı yaptı. Dzeko’daki performans düşüklüğü isei dikkati çekti. Gol krallığı yarışında 16 golle önde giden Boşnak yıldız sessiz kaldığı son üç maçta bir penaltı kaçırdı, 10 net fırsattan da yararlanamadı.

YENİ TANDEM

Fenerbahçe, Ankaragücü maçında stoper hattını Bonucci - Djiku ikilisine teslim edecek. Gana’nın Afrika Kupası’ndan elenmesiyle Türkiye’ye dönen Djiku ile sakatlığı sebebiyle Başakşehir maçında riske edilmeyen Bonucci ilk kez bir arada görev yapacak. Oosterwolde’nin cezalı olduğu maçta Serdar Aziz de yedek soyunacak.

BİTMEYEN ÇİLE

F.Bahçe’de bu sezon 19 oyuncu sakatlık sebebiyle maç kaçırdı. Peres sezonu kapatırken, Emre Mor 5, Zajc 2,5, Mert Hakan 2, Djiku ile Cengiz 1.5 ay sahalardan uzak kaldı. İlk sakatlığı 1 ay süren Fred şimdi de 1,5 ay yok. Kaleci İrfan Can, Oosterwolde, Mert, Szymanski, Tadic, İsmail, Kent, Krunic, Lincoln, Batshuayi sağlam kalanlar.