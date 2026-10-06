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Spor

Bülent Uygun'dan TFF mesajı: Kalıcı sistem için talibim

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Bülent Uygun'dan TFF mesajı: Kalıcı sistem için talibim
Başlık ResmiBülent Uygun'dan TFF mesajı: Kalıcı sistem için talibim

A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Bülent Uygun, Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki (TFF) mevcut yapıya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türk futbolunda yeni bir düzen kurulması gerektiğini savunan 55 yaşındaki teknik adam, TFF yönetiminde görev almaya talip olduğunu belirtti.

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Bülent Uygun, Türk futbolunda kişilere bağlı olmayan, tamamen kurallar üzerine kurulu yeni bir sistem oluşturulması gerektiğini söyledi.

"YÖNETİMDE OLMAYA TALİBİM"

Tivibu Spor'a konuşan Uygun, "Türk futbolunda kişilere bağlı bir sistem değil, tamamen kurallara bağlı bir sistemle yepyeni bir düzene gerek var. Liyakatin içerisinde olduğu ve kendisinin alanlarında uzman ekipler kurmaya ihtiyaç var. Yaş gruplarına özel antrenmanlar ve birimler yapmak adına Türk futbolunda makam sahibi olmak için değil, kalıcı sistem kazandırmak adına TFF başkanlığına değil, yönetiminde olmaya talibim" ifadelerini kullandı.

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Bülent Uygun
Başlık ResmiEski milli futbolcu ve teknik direktör Bülent Uygun

"ESKİ FUTBOLCULAR YÖNETİMDE OLMALI"

TFF başkanlığı için Cemil Kazancı, Servet Yardımcı ve Ahmet Nur Çebi'nin isimlerini gündeme getiren Uygun, "Federasyon başkanı kim olmalı? Cemil Kazancı gibi bu ülkenin çok sevilen insanı olabilir. Servet Yardımcı gibi üstatlar olabilir. Ahmet Nur Çebi başkanın adını duyuyorum. Rüştü Reçber, Bülent Korkmaz, Tugay Kerimoğlu, Ümit Özat, Gökdeniz Karadeniz, Tümer Metin olmalı bu yönetimlerde. Türk futboluna hizmet etmiş 2-3 tane futbolcumuz bu yönetimlerde olmalı" dedi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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