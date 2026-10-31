Burak Yılmaz'dan oyuncularına teşekkür: Çok zor bir deplasmanda kazandık

Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, deplasmanda elde ettikleri 3-1'lik Erzurumspor FK galibiyetinin kendileri adına çok önemli olduğunu belirterek, "Ayaklarımız yere basacak. Güzel bir süreç yakaladık" dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Çorum FK, deplasmanda Erzurumspor FK’yi 3-1 mağlup etti. Kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü Burak Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz

"RAKİBİN SERİSİNİ BİTİRDİK"

Bu hafta alınan galibiyetin kendileri adına çok önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Geçen haftaki mağlubiyetten sonra bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Oyuncuların bu reaksiyonu vereceklerini hafta içi hissettirdiler ama ne olursa olsun maçı taşımak çok önemliydi. Bu ligde deplasmanda 3 gol atıp kazanmak, 4 maçlık bir seriyi yakalamış, son 3 mağlubiyeti ilk 5'teki takımları olan Beşiktaş, Galatasaray ve Amedspor olan bir takımın hem serisini bitirdik. Bugün çok zor bir deplasmandan galip geldik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık. Ayaklarımız yere basacak. Güzel bir süreç yakaladık. Oyuncularına 2 gün izin verdim. Ondan sonra Fenerbahçe maçına konsantre olacağız" dedi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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