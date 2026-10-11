Burak Yılmaz'ın ilk sınavında 3 gollü galibiyet

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde ilk maçına çıkan Çorum Futbol Kulübü, Süper Lig'in yedinci haftasında karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-0'lık skorla mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasında Çorum FK'nın başında ilk maçına çıkan Burak Yılmaz, eski takımı Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaştı.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Çorum FK 3-0'lık skorla kazandı.

Çorum'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Cengiz Ünder, 60. dakikada Alexandros Kyziridis ve 83. dakikada Markus Seehusen Karlsbakk kaydetti.

Bu skorla üçüncü galibiyetini elde eden Çorum FK, puanını 10'a yükseltti. Gaziantep Futbol Kulübü ise 8 puanda kaldı.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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