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Spor

Bursaspor, Bandırmaspor'u farklı geçti

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Bursaspor, Bandırmaspor'u farklı geçti
Başlık ResmiBursaspor, Bandırmaspor'u farklı geçti

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor'u 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bursaspor, sahasında Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmayı 40 bin yeşil-beyazlı taraftar izledi.

Bursaspor, bu galibiyetle puanını 31'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Günün diğer maçında Orfa Yapı Pendikspor, deplasmanda Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi.

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Bursaspor: Kerem Matışlı, Bayramov, Emirhan Başyiğit, Ertuğrul Ersoy, Rahmetullah Berişbek, Soner Aydoğdu (Dk. 77 Eyüp Akcan), Elitim (Dk. 68 Hüseyin Maldar), Boutrah (Dk. 88 Zeki Yavru), Baker (Dk. 88 Emir Kaan Gültekin), Halil Akbunar (Dk. 68 Tayfun Akdoğan), Iheanacho

Bandırmaspor: Akın Alkan, Lima, Enes Aydın, Yusuf Kocatürk, Ali Ülgen, Lico, Kehinde (Dk. 60 Badji), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 60 Emirhan Ayhan), Burak Bekaroğlu (Dk. 46 Enes Çinemre), Kerem Dönertaş (Dk. 60 Mehmet Eray Özbek), Bruno (Dk. 86 Recep Yalın Dilek)

Goller: Dk. 7 Halil Akbunar, Dk. 12 ve 23 Baker (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 2 Kehinde, Dk. 39 Lima (Bandırmaspor), Dk. 41 Baker (Bursaspor)

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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