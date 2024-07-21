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Bursaspor'dan benzinlik açıklaması! 80 milyon 492 bin 582 lira nereye gidecek?

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Bursaspor&#039;dan benzinlik açıklaması! 80 milyon 492 bin 582 lira nereye gidecek?

Spor Haberleri

Tarihinde Süper Lig şampiyonluğu bulunan Bursaspor, benzinlik ve işyerlerinin satışlarıyla alakalı açıklama yaptı.

Bursaspor Kulübü'nden 'Kulübümüze ait benzinlik ve işyerlerinin icra yoluyla satışları hakkında kamuoyuna duyuru' başlığıyla verdiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Mülkiyeti kulübümüze ait, üzerinde 200’den fazla gerçek ve tüzel kişi ile banka ve kamu alacaklısı bulunan 6.666 m büyüklüğündeki gayrimenkul, alacaklıların talebi üzerine, İcra Müdürlüğü tarafından akaryakıt istasyonu ve işyerleri olmak üzere iki ayrı açık ihale usulü ile satışa çıkartılmıştır.

Birinci ihalede, kulübümüz resmi hesaplarından yaptığımız tüm davetlerimize rağmen ihalede rekabet sağlanamamış (akaryakıt istasyonu gelirlerinin önümüzdeki 3 yıl daha Petrol Ofisi’nde olmasından kaynaklı ticari kazanç elde edilemeyecek olması neticesinde), akaryakıt istasyonu vergiler dahil 84 milyon 288 bin TL bedelle ihaleye katılım sağlayan tek firma tarafından satın alınmıştır. 

İşyerlerinin satışa sunulduğu ikinci ihalede ise, rekabet sağlanmış olup vergiler dahil 95 milyon 591 bin TL bedelle satış sonuçlanmıştır. Sonuç olarak, 6.666 m akaryakıt istasyonu ve işyerlerimizin olduğu gayrimenkulden, toplamda 179 milyon 879 bin TL’lik gelir elde edilecektir. Ancak bu meblağın tamamı icralar kapsamında alacaklılara gidecektir.

Toplamda 187 milyon 766 bin TL’ye (damga vergisi ve tapu harçları dahil) alıcı bulmuş olan bu mülkler için; Bursasporumuzun menfaati adına alıcı firma ile yaptığımız görüşme neticesinde kamuoyuna açık çağrımız şudur ki, ilgili meblağın üzerine çıkmak suretiyle kulübümüze daha fazla katkı sağlamak isteyen başka bir alıcı çıkması halinde, alıcı firma akaryakıt istasyonu ve işyerlerini ilgili firmaya devredebilecektir. Yani icradaki alacaklılara gidecek olan 187 milyonun üzerine Bursaspor’a bağış yapmak suretiyle kim daha fazla katkı sunarsa o firmaya devir gerçekleştirecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Düzenleyen:  - Spor
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