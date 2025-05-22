Buruk şah, Mourinho mat! Okan Buruk'un kadro tercihi ön plana çıktı
Sarı kırmızılılarda altı isim 2. 250 dakika üzerinde süre alırken, sarı lacivertlilerde sadece iki oyuncu vazgeçilmezdi. Aslan’ın kadrosu âdeta ezberlenirken, Kanarya yapboz tahtası gibiydi.
UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Şampiyonluk parolasıyla açtığı sezonda büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve şampiyon Galatasaray’ın sekiz puan gerisine düşen Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun geleceği belirsizliğini korurken, Portekizli çalıştırıcının kadroda bir türlü istikrarı yakalayamaması dikkatleri çekiyor.
Bu sezon düzenli oynayan bir ilk 11 bulmakta zorlanan Mourinho oldukça geniş bir rotasyon kullanırken, bu durum puan kayıplarını da beraberinde getirdi.
FRED-TADİC BANKO GİBİ
Mourinho’nun sezon başından bu yana ligde en fazla süre verdiği isimler Fred ve sezonun sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Tadic olurken, Fred 2.492, Tadic ise 2.431 dakika sahada kaldı. 34 haftası geride kalan lig maratonunda bu ikili dışında en az 25 tam maç süresi yani 2.250 dakika sahada kalan başka oyuncusu bulunmayan Fenerbahçe, bu istatistikte Galatasaray’ın bir hayli gerisinde kaldı.
ASLAN'IN 11'İ EZBERLENDİ
Sarı-kırmızılılarda Muslera, Torreira, Abdülkerim, Barış Alper, Sanchez, Sara gibi altı oyuncu 2.250 dakikanın üzerinde süre alırken bu durum Galatasaray’ı birlikte oynama alışkanlığı daha yüksek bir takım hâline getirdi. Sarı lacivertlilerde geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde 2.030 dakika sahada kalan ve sezona damga vuran İrfan Can Kahveci bu sezon sadece 817 dakika şans bulurken, Yüksek’in süresi de 2.305 dakikadan 928 dakikaya düştü.
İSTİKRARLA GELEN BAŞARI
|OYUNCU
|TAKIM
|DAKİKA
|Muslera
|Galatasaray
|2970
|Torreira
|Galatasaray
|2765
|Abdülkerim
|Galatasaray
|2757
|Barış Alper
|Galatasaray
|2609
|Fred
|Fenerbahçe
|2492
|Sanchez
|Galatasaray
|2483
|Tadic
|Fenerbahçe
|2431
|Gabriel Sara
|Galatasaray
|2303
AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
25. şampiyonluğunu ilan eden hem de beşinci yıldızı takan Galatasaray’da 34 maçta 2.61 puan ortalaması yakalandı. Ki bu rakamla en yakın rakibi F.Bahçe ile birlikte Avrupa devlerini de geçen Aslan 10 büyük ligde en yüksek puan ortalamasına ulaştı. Cimbom’u puan ortalaması istatistiğinde 2.60 ile Çekya’nın Slavia Prag takımı takip ederken, Şampiyonlar Ligi’nin finalistlerinden PSG 2.47 ile üçüncü oldu. Son üç sezondur ikinciliklere abone olan Fenerbahçe’nin puan ortalaması ise 2.38 oldu.
HER YERDE LİDER
|LİG
|TAKIM
|MAÇ
|PUAN
|PUAN ORTALAMASI
|Türkiye
|Galatasaray
|34
|89
|2,61
|Çekya
|Sparta Prag
|30
|78
|2,60
|Fransa
|PSG
|34
|84
|2,47
|Almanya
|Bayern Münih
|34
|82
|2,41
|Portekiz
|Sporting
|34
|82
|2,41
|Türkiye
|Fenerbahçe
|34
|81
|2,38
|Portekiz
|Benfica
|34
|80
|2,35
|Hollanda
|PSV
|34
|79
|2,32
|İspanya
|Barcelona
|37
|85
|2,29
|Hollanda
|Ajax
|34
|78
|2,29
|İngiltere
|Liverpool
|37
|83
|2,24
|İtalya
|Napoli
|37
|79
|2,13
|İspanya
|Real Madrid
|38
|81
|2,13
|İtalya
|Inter
|37
|78
|2,10
|Belçika
|Genk
|39
|68
|1,74
FARK ÇİFT HANE OLABİLİR
Okan Buruk ile 10 büyük ligin en iyi grafiğini çizen sarı kırmızılı takım bu performansıyla saha içine yönelik tüm eleştirileri silip atarken, ligin bitimine iki hafta kala sekiz puanlık farkı da korudu. Beş yıldızlı Aslan sezonu çift haneli puan farkıyla kapatma şansına da sahip. Fatih Terim yönetiminde 2012-2013 sezonunu Fenerbahçe’nin 10 puan önünde tamamlayan Galatasaray, benzer durumu başarması hâlinde yıllar sonra tarihî rakibine çift haneli fark atmış olacak.