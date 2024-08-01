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Buse Naz Çakıroğlu, Fatima Herrera'yı 5-0 yenerek çeyrek finale çıktı

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Spor Haberleri

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda son olimpiyat ikincisi boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50kg son 16 turunda Meksikalı Fatima Herrera ile karşı karşıya geldi. Gümüş madalyalı boksörümüz, rakibini 5-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, 2020'de gümüş madalya kazanan milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu ringe çıktı. 

Kadınlar 50kg son 16 turunda Meksikalı Fatima Herrera ile kozlarını paylaşan Çakıroğlu, rahat bir galibiyet aldı. Buse Naz Çakıroğlu, Fatima Herrera'yı 5-0 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Buse Naz, 3 Ağustos'ta çeyrek final mücadelesine çıkacak.

Düzenleyen:  - Spor
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