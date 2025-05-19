Çağdaş Atan ile Burak Yılmaz arasında büyük kriz! Özrünü kabul etmedi

Başakşehir teknik direktörü Çağdaş Atan, Kasımpaşa maçının ardından maçta yaşanan gerginlik nedeniyle özür diledi. Kasımpaşa teknik direktörü Burak Yılmaz ise Atan'ın özrünü kabul etmedi.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Başakşehir, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yendi. Bu sonuçla Başakşehir puanını 54'e yükseltirken, Kasımpaşa ise 46 puanda kaldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Başakşehir teknik direktörü Çağdaş Atan, zor geçen sezonda Avrupa kupalarına katılma bileti aldıklarını söyledi. Karşılaşmada 2 kulübe arasında yaşanan gerginliğe değinen Atan, önemli ifadeler kullandı.

"ÖZÜRLE KAPANACAK BİR HATA DEĞİL"

Çağdaş Atan açıklamasında, "Bugün çok büyük ayıp yaptım. Serhat Sütlü hocayla münakaşaya girdik. Çok da sevdiğim bir büyüğüm aslında. Niye öyle bir psikolojiye girdiğimi bilmiyorum. Özürle kapanacak bir hata değil. Yapmış olduğum hatanın mahcubiyetiyle yaşayacağım" dedi.

"ÖZRÜNÜ KABUL ETMİYORUM"

Maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz ise Çağdaş Atan'ın özrünü kabul etmediklerini açıkladı.

Çağdaş Atan'ın Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü için dilediği özrü kabul etmediğini söyleyen Yılmaz, "Yapıp yapıp özür dilemek olmaz. İkinci golden sonra bizim kulübemize yapılan hareketi kimse kabul etmez. Çağdaş hoca böyle bir mahcubiyeti yaşamalı. Hiçbir 3 puanın, Avrupa'ya katılmanın bu değerlerden daha değerli olduğunu düşünmüyorum. Çağdaş hoca bunun mahcubiyetini yaşamalı. Özrünü kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.