CANLI ANLATIM | Beşiktaş - Çaykur Rizespor

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımı ve son dakika gelişmeleri turkiyegazetesi.com.tr'de!

25.05.2025 17:39

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Sezonun son iç saha maçına çıkacak siyah-beyazlı futbol takımı, kazanarak hem üçüncülük yarışı için hata yapmak istemiyor hem de taraftarına bu sezon 3 puanla veda etmeyi hedefliyor.

Beşiktaş, ligde oynadığı 34 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgiyle topladığı 59 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor, 13 galibiyet, 4 beraberlik, 17 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 43 puanla ligde 14'üncü sırada bulunuyor.

25.05.2025 17:39

BEŞ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta beş futbolcu, ligde 38. ve son hafta oynanacak Sipay Bodrum FK maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı takımda Ersin Destanoğlu, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile, Çaykur Rizespor karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Bu oyuncular, cezalı olmaları halinde 38. ve son haftadaki Sipay Bodrum FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

25.05.2025 17:39

KARTAL'DA EKSİKLER

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan ve takımla idmanlara katılan Emirhan Topçu'nun Rizespor müsabakasının maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Siyah-beyazlılarda sezonu kapatan Alex Oxlade-Chamberlain ile uzun süredir sahalardan uzak Bakhtiyor Zaynutdinov'un dışında eksik bulunmuyor.

25.05.2025 17:39

YILDIZ OYUNCU DÖNÜYOR

Ligde geçen hafta oynanan Alanyaspor mücadelesinde anneannesinin vefatından dolayı forma giyemeyen Gedson Fernandes'in kadroya dönmesi bekleniyor.

Portekizli futbolcu, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda Rizespor karşısında yeniden ilk 11'deki yerini alacak.

25.05.2025 17:39

KARTAL SON 5 MAÇTA KAYBETMEDİ

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de oynadığı son 5 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Beşiktaş, söz konusu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Siyah-beyazlılar, Hatayspor'u 5-1, Fenerbahçe'yi derbide 1-0 ve Adana Demirspor'u 4-1 yenerken; Göztepe ve Alanyaspor ile 1-1'lik skorlarla berabere kaldı.

25.05.2025 17:39

SEZONUN SON İÇ SAHA MAÇI

Beşiktaş, bu sezon Tüpraş Stadı'ndaki son maçına Çaykur Rizespor karşısında çıkacak.

Siyah-beyazlı takım, Rizespor karşısında kazanarak taraftarı önünde sezonu galibiyetle tamamlamak ve Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılım için üçüncülük iddiasını sürdürmek istiyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda sahasında 23 maça çıkan Beşiktaş, bu müsabakalarda 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. "Kara kartal" bu maçlarda 48 gol atarken, 29 golü ise ağlarında gördü.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile İstanbul'da yapılması planlanan maçı tarafsız bir ülke olan Macaristan'da oynamıştı. Beşiktaş söz konusu karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılmıştı.

25.05.2025 17:38

BJK İLE RİZESPOR ARASINDA 46. RANDEVU

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 46. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında ligde oynanan 45 maçın 29'unu siyah-beyazlı takım, 7'sini Karadeniz temsilcisi kazandı, 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş, 92 kez fileleri havalandırırdı. Çaykur Rizespor 44 gol kaydetti.

25.05.2025 17:37

23 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a karşı oynadığı son 23 karşılaşmada yenilmedi.

Beşiktaş, yeşil-mavililer karşısında ligdeki son yenilgisini 17 Şubat 2006'da sahasında 1-0'lık sonuçla yaşadı.

İki takım arasında oynanan son 23 maçın 16'sını Beşiktaş kazanırken, 7'si ise beraberlikle tamamlandı.

25.05.2025 17:36

İSTANBUL'DA SON 11 MAÇTA KAYBETMEDİ

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ile İstanbul'da oynadığı son 11 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.

Beşiktaş, söz konusu maçların 7'sini kazandı, 4'ünden beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, dış sahada Beşiktaş'a karşı son galibiyetini 17 Şubat 2006'da 1-0'lık skorla aldı.

Beşiktaş'ın ligde ev sahibi takım ünvanıyla çıktığı müsabakalarda Çaykur Rizespor'a galibiyet sayısında 15-2 üstünlüğü söz konusu. İki takım arasındaki 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu arada, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında Dolmabahçe'de oynanması gereken müsabakalar, stat inşaatı nedeniyle İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ve Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapıldı.

25.05.2025 17:36

BEŞİKTAŞ İLE ÇAYKUR RİZESPOR FARKLI SONUÇLAR

İki ekip arasında ligde oynanan müsabakalarda en farklı galibiyeti 6-0 ile Beşiktaş elde etti.

Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda evinde oynadığı müsabakada Karadeniz ekibini 6-0 yendi.

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında ise siyah-beyazlı ekip tarihi bir yenilgi yaşadı. Yeşil-mavili takım, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşmada Beşiktaş'ı 5-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın 8 Nisan 2019'da Rize'de 7-2 kazandığı karşılaşmada filelere giden toplam 9 gol, ligde geride kalan 45 müsabaka içinde bir maçtaki en yüksek skor sayısı olarak tarihe geçti.

Siyah-beyazlı takımla Rizespor arasında oynanan maçlarda, 20 Aralık 2003'teki lig karşılaşmasını 5-3 Beşiktaş kazanırken, filelere ise toplam 8 gol gitti.

25.05.2025 17:36

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Gedson, Muçi, Arroyo, Rafa Silva, Immobile

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Samet, Mocsi, Hojer, Mithat, Olawyin, Zeqiri, Verasanovic, Ghezzal, Sowe.

Yer: Beşiktaş