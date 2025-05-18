CANLI ANLATIM | Corendon Alanyaspor - Beşiktaş

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Maçın ilk yarısı oynanıyor. Müsabakada skor: Corendon Alanyaspor 0 - 0 Beşiktaş | İşte canlı anlatım ve son dakika bilgileri...

Canlı Anlatım Özeti ALANYA'DA MAÇ BAŞLADI

"RAKİBİMİZ İYİ BİR TAKIM"

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

4 OYUNCU KART SINIRDA

KALEYE MERT GÜNOK DÖNÜYOR

18. RANDEVU

KARTAL, SON 3 MAÇTA KAZANAMADI

ALANYA'DAKİ 9. MAÇ

BEŞİKTAŞ'TAN FARKLI SKOR

İLK 11'LER BELLİ OLDU

18.05.2025 19:00

ALANYA'DA MAÇ BAŞLADI

1' Mehmet Türkmen maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye Beşiktaş maça başlıyor.

18.05.2025 18:44

"RAKİBİMİZ İYİ BİR TAKIM"

Maç öncesinde Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskajer açıklamalarda bulundu.

"Deplasmanda oynamak her zaman zordur. Rakibimiz iyi bir takım, yeni bir hocaları var. Takımı iyi yönettiğini görebiliyorsunuz. Her maç bu noktada bir kupa finali gibi. Sonucu alırsak UEFA Avrupa Ligi play-off'una gidebiliriz. Amacımız bu. Güzel bir gün ve iyi bir zemin var.

Tabii ki Gedson bizim için çok önemli. Özel nedenlerden dolayı bu maçta bizimle olamayacak. Salih de uzun süredir sakattı. Yedekte olacak. Alex de sakatlandı. Amir de doğal tek orta saha oyuncumuz elimizde. Tipik bir 6 numara olarak onu söyleyebiliriz bugün. Umarım o da Arthur ve Rafa'dan yardım alacak ve planımızın işe yaramasını umuyoruz."

18.05.2025 17:48

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu ve Alex Oxlade-Chamberlain'in sakatlıklarından, Gedson Fernandes'in ise anneannesinin vefatından dolayı Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlılarda takımla çalışmalara bu hafta başlayan Salih Uçan, Ernest Muçi ve Elan Ricardo, karşılaşmada forma giymek için teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den şans bekleyecek.

Öte yandan uzun süredir takımdan ayrı kalan Bakhtiyor Zaynutdinov, bu müsabakada da forma giyemeyecek.

18.05.2025 17:47

4 OYUNCU KART SINIRDA

Beşiktaş'ta, Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor karşılaşmasında 4 oyuncu ceza sınırında yer alıyor.

Kaleci Ersin Destanoğlu, forvetler Semih Kılıçsoy ile Ciro Immobile, Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Söz konusu futbolcular, kart görmeleri durumunda gelecek hafta Çaykur Rizespor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Öte yandan, karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmeyen Emirhan Topçu da sarı kart ceza sınırında bulunan isimler arasında.

18.05.2025 17:47

KALEYE MERT GÜNOK DÖNÜYOR

Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Mert Günok, sarı kart cezasını Adana Demirspor maçında tamamladı.

Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in forma vermesi durumunda tecrübeli kaleci, 1 maçlık aranın ardından Alanyaspor karşılaşamasında sahadaki yerini alacak.

18.05.2025 17:47

18. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor, bu kulvarda 18. kez karşı karşıya gelecek.

Resmi maçlarda ilk kez 2016-17 sezonunda karşılaşan iki takım arasındaki 17 karşılaşmadan 10'unu siyah-beyazlı ekip, 3'ünü Akdeniz temsilcisi kazandı, 4 maç ise berabere sonuçlandı.

Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 34 kez fileleri havalandırırken Alanyaspor, 18 gol kaydetti.

18.05.2025 17:47

KARTAL, SON 3 MAÇTA KAZANAMADI

Siyah-beyazlı takım, Alanyaspor ile oynadığı son 3 müsabakada galip gelemedi.

Ligde geçen sezon İstanbul'da ağırladığı rakibine 3-1 kaybeden Beşiktaş, sezonun ikinci yarısında ise 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşma da 1-1 sonuçlandı.

Beşiktaş, Akdeniz temsilcisi karşısında son galibiyetini 2022-23 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da oynanan maçta 3-0'lık skorla aldı.

18.05.2025 17:46

ALANYA'DAKİ 9. MAÇ

Ligde iki ekip, Alanya'da 9. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlı takımın galibiyetlerde 3-2 üstünlüğü bulunuyor.

Alanya'da oynanan 3 maç berabere sonuçlanırken Beşiktaş 13, Alanyaspor, 11 gol kaydetti.

18.05.2025 17:46

BEŞİKTAŞ'TAN FARKLI SKOR

İki takım arasında en farklı skorlu galibiyetlere Beşiktaş imza attı.

İstanbul'da 2016-17 ve 2021-22 ile Alanya'da 2016-17 sezonlarındaki maçlarda Beşiktaş, sahadan 4-1'lik skorlarla galip ayrıldı.

Alanyaspor ise toplam 3 kez yendiği rakibi karşısında en farklı galibiyetini 2023-24 sezonunda deplasmanda 3-1'lik skorla aldı.

Ayrıca, 2022-23 sezonunda Alanya'da oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sona eren mücadelede filelere giden toplam 6 gol, ligdeki 17 randevu içinde en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.

18.05.2025 17:45

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Janvier, Richard, Yusuf Özdemir, Cordova, Hwang, Sporar

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Joao Mario, Amir, Rashica, Rafa, Mustafa, Immobile

Yer: İstanbul