CANLI | EURO 2024'te İspanya ve İtalya kozlarını paylaşıyor

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Haziran 2024 21:52 - Güncelleme: 20 Haziran 2024 22:27 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Avrupa Şampiyonası B Grubu'nda turnuvanın favorileri İspanya ve İtalya karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor. Maçla ilgili tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.