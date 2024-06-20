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CANLI ANLATIM

CANLI | EURO 2024'te İspanya ve İtalya kozlarını paylaşıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CANLI | EURO 2024&#039;te İspanya ve İtalya kozlarını paylaşıyor

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa Şampiyonası B Grubu'nda turnuvanın favorileri İspanya ve İtalya karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor. Maçla ilgili tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Canlı Anlatım Özeti
  • MUHTEŞEM ŞUT, AYNI GÜZELLİKTE KURTARIŞ
  • İSPANYA GOLE ÇOK YAKLAŞTI
  • İSPANYA HIZLI BAŞLADI
  • İLK DÜDÜK
  • İLK 11'LER

20.06.2024 22:26

MUHTEŞEM ŞUT, AYNI GÜZELLİKTE KURTARIŞ

25' Fabian Ruiz, çok uzaklardan kaleye vurdu, 90'a giden topu Donnarumma parmaklarının ucuyla çıkardı.

20.06.2024 22:11

İSPANYA GOLE ÇOK YAKLAŞTI

10' Morata soldan ortaladı Williams kafayı vurdu top az farkla auta çıktı.

20.06.2024 22:03

İSPANYA HIZLI BAŞLADI

1' Nico Williams, sol kanattan ortaladı Pedri kafayı vurdu ancak Donnarumma  son anda topu kornere çeldi.

20.06.2024 22:01

İLK DÜDÜK

Karşılaşmaya İtalya başladı.

20.06.2024 21:54

İLK 11'LER

İspanya: Unai Simon, Carjaval, Le Normand, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Fabian, Yamal, Nico Williams, Morata.

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco, Barella, Jorginho, Frattesi, Pellegrini, Chiesa, Scamacca.

YER: ALMANYA

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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