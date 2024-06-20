CANLI | EURO 2024'te İspanya ve İtalya kozlarını paylaşıyor
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Avrupa Şampiyonası B Grubu'nda turnuvanın favorileri İspanya ve İtalya karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor. Maçla ilgili tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
- MUHTEŞEM ŞUT, AYNI GÜZELLİKTE KURTARIŞ
- İSPANYA GOLE ÇOK YAKLAŞTI
- İSPANYA HIZLI BAŞLADI
- İLK DÜDÜK
- İLK 11'LER
20.06.2024 22:26
MUHTEŞEM ŞUT, AYNI GÜZELLİKTE KURTARIŞ
25' Fabian Ruiz, çok uzaklardan kaleye vurdu, 90'a giden topu Donnarumma parmaklarının ucuyla çıkardı.
20.06.2024 22:11
İSPANYA GOLE ÇOK YAKLAŞTI
10' Morata soldan ortaladı Williams kafayı vurdu top az farkla auta çıktı.
20.06.2024 22:03
İSPANYA HIZLI BAŞLADI
1' Nico Williams, sol kanattan ortaladı Pedri kafayı vurdu ancak Donnarumma son anda topu kornere çeldi.
20.06.2024 22:01
İLK DÜDÜK
Karşılaşmaya İtalya başladı.
20.06.2024 21:54
İLK 11'LER
İspanya: Unai Simon, Carjaval, Le Normand, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Fabian, Yamal, Nico Williams, Morata.
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco, Barella, Jorginho, Frattesi, Pellegrini, Chiesa, Scamacca.
YER: ALMANYA
Kaynak: Türkiye Gazetesi