Carlos Tevez hastaneye kaldırıldı! Bir süre tedavi altına alınacak

Arjantin ekiplerinden Independiente'yi çalıştıran Carlos Tevez, göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Efsane ismin takımından yapılan açıklama hayranlarını endişelendirdi.

Arjantinli efsane futbolcu Carlos Tevez, göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye alındı.

Ülkesinin takımlarından Independiente'yi çalıştıran Tevez'in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

CARLOS TEVEZ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Intependiente'den yapılan açıklamada, "Antrenörümüz Carlos Tevez göğüs ağrısıyla San Isidro'daki La Trinidad Sanatoryumu'na gitti. Genel kontrolün bir parçası olarak önceden planlanmış bir dizi muayene devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Arjantin ekibi daha sonra yaptığı bir diğer açıklamada ise, "Carlos Tevez, gerekli çalışmalar tamamlanana kadar tedbir amaçlı hastanede kalacak." denildi.