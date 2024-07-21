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Çekya'da kazanan Toprak Razgatlıoğlu'ndan 10 galibiyetlik seri

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Çekya&#039;da kazanan Toprak Razgatlıoğlu&#039;ndan 10 galibiyetlik seri
Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası, Haber

Spor Haberleri

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya etabında ikinci yarışı da kazanarak üst üste 10. zaferine imza atarak liderliğini sürdürdü.

Çekya'nın Most kentinde 4 bin 212 metre uzunluğundaki Autodrom Most Pisti'nde gerçekleştirilen hafta sonunun son yarışlarında Toprak Razgatlıoğlu, ilk önce superpole yarışına çıktı.

Superpoole yarışını kazanan Red Bull sporcusu Toprak, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 6. durağının son yarışında da bitiş çizgisini ilk sırada geçti.

MÜTHİŞ BİR SERİ YAKALADI

Çekya'daki üç yarışı da kazanan ROKiT BMW Motorrad pilotu Toprak, superpole yarışlarıyla birlikte üst üste 10. kez birinci oldu.

Yarışı İtalyan sporcu Nicolo Bulega ikinci, vatandaşı Andrea Locatelli ise üçüncü sırada bitirdi.

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 4'üncü, 5'inci ve 6'ıncı ayaklarındaki bütün yarışları kazanarak büyük başarı elde etti.

Yarışın ardından arkadaşıyla kısa süre "tavla" oynayarak zaferini kutlayan milli sporcu, daha sonra motosikletine binerek Türk bayrağıyla tur attı.

Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmanda 303 puanla liderliğini sürdürdü. İtalyan sporcu Nicolo Bulega 239 puanla ikinci, İspanyol sporcu Alvaro Bautista da 199 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Sezonun 7. ayağı Portekiz'de 9-11 Ağustos'ta koşulacak.

Toprak, Portekiz'deki ilk yarışı kazanırsa üst üste 11'inci zaferini yaşayacak ve Jonathan Rea ile Alvaro Bautista'ya ait rekora ortak olacak.

Düzenleyen:  - Spor
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