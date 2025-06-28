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Chelsea genç kaleciyi kadroda düşünmüyor! Petkovic umudu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Chelsea genç kaleciyi kadroda düşünmüyor! Petkovic umudu
Chelsea, Galatasaray, Kiralık, Ahmet Nur Çebi, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Petrovic’i kadroda düşünmediğini rapor etti. Galatasaray, Sırp kaleciyi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Yeni sezonda kaleci transferine öncelik veren Galatasaray, hedefindeki isimlerden biri olan Djordje Petrovic için yeniden harekete geçiyor.

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Sırp file bekçisini gelecek sezon kadro planlamasında düşünmediğini yönetime iletti.

Chelsea genç kaleciyi kadroda düşünmüyor! Petkovic umudu - 1. Resim

Petrovic için satın alma opsiyonlu kiralama önerisi hazırlayan Galatasaray, resmi teklifini önümüzdeki hafta Londra ekibine sunacak.

Petrovic, geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla tüm kulvarlarda 17 maça çıktı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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