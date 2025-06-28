Chelsea genç kaleciyi kadroda düşünmüyor! Petkovic umudu

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Petrovic’i kadroda düşünmediğini rapor etti. Galatasaray, Sırp kaleciyi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Yeni sezonda kaleci transferine öncelik veren Galatasaray, hedefindeki isimlerden biri olan Djordje Petrovic için yeniden harekete geçiyor.

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Sırp file bekçisini gelecek sezon kadro planlamasında düşünmediğini yönetime iletti.

Petrovic için satın alma opsiyonlu kiralama önerisi hazırlayan Galatasaray, resmi teklifini önümüzdeki hafta Londra ekibine sunacak.

Petrovic, geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla tüm kulvarlarda 17 maça çıktı.