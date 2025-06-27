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Galatasaray'dan Almanya çıkarması! Can Armando Güner radarda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;dan Almanya çıkarması! Can Armando Güner radarda
Galatasaray, Almanya, Mönchengladbach, Futbol, Spor, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Almanya'daki gurbetçi futbolculara yönelen Galatasaray, Mönchengladbach'ın genç yıldızı Can Armando Güner'i listesine aldı.

Galatasaray, son yıllarda Almanya'da yetişen yetenekli gurbetçi futbolculara yatırım yapmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bu kez radarına Borussia Mönchengladbach altyapısında forma giyen 17 yaşındaki kanat oyuncusu Can Armando Güner'i aldı.

Galatasaray'dan Almanya çıkarması! Can Armando Güner radarda - 1. Resim

Sky Sports'un haberine göre Galatasaray, genç oyuncunun gelişimini yakından takip ediyor. Futbola Schalke altyapısında başlayan Can Armando, 2023'ten bu yana Mönchengladbach'ın altyapı takımında oynuyor.

Galatasaray'dan Almanya çıkarması! Can Armando Güner radarda - 2. Resim

Can Armando Güner bu sezon 25 maçta forma giyerken 16 gol ve 5 asist yaptı. Schalke altyapısında futbola başlayan oyuncu, 2023'te Mönchengladbach altyapısında forma giyiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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