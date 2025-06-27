Galatasaray'dan Almanya çıkarması! Can Armando Güner radarda

Almanya'daki gurbetçi futbolculara yönelen Galatasaray, Mönchengladbach'ın genç yıldızı Can Armando Güner'i listesine aldı.

Galatasaray, son yıllarda Almanya'da yetişen yetenekli gurbetçi futbolculara yatırım yapmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bu kez radarına Borussia Mönchengladbach altyapısında forma giyen 17 yaşındaki kanat oyuncusu Can Armando Güner'i aldı.

Sky Sports'un haberine göre Galatasaray, genç oyuncunun gelişimini yakından takip ediyor. Futbola Schalke altyapısında başlayan Can Armando, 2023'ten bu yana Mönchengladbach'ın altyapı takımında oynuyor.

Can Armando Güner bu sezon 25 maçta forma giyerken 16 gol ve 5 asist yaptı. Schalke altyapısında futbola başlayan oyuncu, 2023'te Mönchengladbach altyapısında forma giyiyor.