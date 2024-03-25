Cinsel saldırı suçundan yargılanan Dani Alves hapisten çıktı! 1 milyon euroluk kefaret için yardım eli uzandı

İtalya'da bir gece kulübünde, genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırı suçundan 14 aydır cezaevinde olan eski futbolcu Dani Alves, kefaretle serbest bırakıldı.

23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan Daniel Alves, 14 aydır cezaevindeydi. Daha önce 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Alves'in, geçtiğimiz günlerde hakkında cezaevinde intihar ettiğine dair haberler ortaya atılmıştı.

Uzun bir yargılama sürecinden sonra Alves, 1 milyon euroluk kefaretin ödenmesinin ardından serbest bırakıldı.

YARDIM ELİ UZANDI

Eski futbolcunun banka hesapları dondurulduğu için kefaretinin ödenmesi işi yakınlarına düşmüştü. Geçtiğimiz cuma günü Brezilyalı futbolcu kefaretin ödenmesi için 1 saat daha süre istemiş ancak parayı toplayamamıştı. Yakınları hafta sonu 1 milyon euroluk bedeli topladı ve Alves hapisten çıktı

İSPANYA'DAN ÇIKAMAYACAK

Alves'in serbest kalması geniş yankı uyandırdı ve çeşitli spekülasyonlar ortaya atılmaya başladı. Alves, Brezilya ve İspanya pasaportlarını yetkililere teslim etti. İspanya'dan ayrılamayacak ve haftalık olarak mahkemeye çıkacak.